Ob Yoga, Gymnastik, Tanz oder Walking Football: Bei den kostenlosen Mitmach-Stationen ist für jedes Alter und jedes Fitnesslevel etwas dabei. Auch CrossBoccia kann ausprobiert werden. Begleitet werden die Angebote von erfahrenen Trainerinnen, die individuell auf die Teilnehmerinnen eingehen. So können sowohl Anfänger*innen als auch geübte Sportbegeisterte und Menschen mit körperlichen Einschränkungen mitmachen.

Die Veranstaltungen setzen dabei bewusst auf Begegnung zwischen den Generationen und Kulturen. Senior*innen, Schulklassen und verschiedene Communities kommen bei Spiel, Sport und Bewegung miteinander ins Gespräch.

Mitmachen und gewinnen

Für zusätzliche Motivation sorgt ein Stempelpass: Wer möglichst viele Stationen ausprobiert, hat die Chance auf attraktive Gewinne. Neben der Bewegung darf natürlich auch die gemütliche Seite nicht fehlen.

Am 19. Mai laden der Klub Melangasse 1/88 und am 27. Mai das Haus Augarten sowie der Klub Karl-Meißl-Straße zu einer kostenlosen Kaffeejause ein. Damit wird der Nachmittag nicht nur sportlich, sondern auch genussvoll.