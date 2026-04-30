Einen Fixtermin haben alle Bezirke vor Augen: Die Schlusskundgebung am gut gefüllten Rathausplatz beginnt gegen 10:15 Uhr, es sprechen neben SPÖ Wien-Vorsitzender und Bürgermeister Michael Ludwig zahlreiche SPÖ-Politiker. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten alle Bezirke im Bereich der Ringstraße sein, um nacheinander auf dem Platz vor der großen Tribüne einzuziehen.

Geschichte des 1. Mai

Der 1. Mai wird in Wien zum 134. Mal gefeiert und geht auf das „Haymarket Massacre“ von 1886 zurück. Damals kämpften Arbeiter in Chicago (USA) für den Achtstunden-Tag und es kam zu einem mehrtägigen Generalstreik. Vier Jahre später wurde der 1. Mai als internationaler Kampftag für den Achtstunden-Tag erklärt und 1890 erstmals als Feiertag begangen. In Wien und vielen anderen Industriestädten Österreichs legten damals viele Beschäftigte ihre Arbeit nieder und marschierten trotz Verbot auf.

Aktuelle Informationen online auf SPÖ Wien Maiaufmarsch

Treffpunkte der Bezirke

SPÖ Innere Stadt

Treffpunkt Zeit: 7:45 Uhr

Ort: 1., Am Hof

Abmarsch: 8:35 Uhr

SPÖ Leopoldstadt

Treffpunkt Zeit: 7:15 Uhr

Ort: 2., Praterstern (Tegetthoff- Denkmal)

Abmarsch: 8:15 Uhr

SPÖ Landstraße

Treffpunkt Zeit: 7.45 Uhr

Ort: 3., Landstraßer Hauptstraße 96 (vor der Bezirksorganisation Landstraße)

Abmarsch: 8.15 Uhr

SPÖ Wieden

Treffpunkt Zeit: 8.10 Uhr

Ort: 4., Wiedner Hauptstraße 56

Abmarsch: 8.25 Uhr

SPÖ Margareten

Treffpunkt Zeit: 8.15 Uhr

Ort : Siebenbrunnenplatz

Abmarsch: 8.35 Uhr

SPÖ Mariahilf

Treffpunkt Zeit: 7:45 Uhr

Ort: Bundesländerplatz (Ecke Mariahilfer Straße/Amerlingstraße)

Abmarsch: 8.25 Uhr

SPÖ Neubau

Treffpunkt Zeit: 07.45 Uhr

Ort: 7., Mariahilferstraße/Neubaugasse

Abmarsch: 8.30 Uhr

SPÖ Josefstadt

Treffpunkt Zeit: 08.20 Uhr

Ort: 8., Albertgasse 23 (vor der Bezirksorganisation Josefstadt)

Abmarsch: 8.40 Uhr

SPÖ Alsergrund

Treffpunkt Zeit: 8.20 Uhr

Ort: 9., vor SPAR Markthalle (Markthalle Nußdorfer Straße, Alserbachstraße 4-4A)

Abmarsch: 8.55 Uhr

SPÖ Favoriten

Treffpunkt Zeit: 8.00 Uhr

Ort: 10., Laxenburger Straße 8-10 (vor der Bezirksorganisation Favoriten)

Abmarsch: 8.40 Uhr

SPÖ Simmering

Treffpunkt Zeit: 7.45 Uhr

Ort: 11., Vor der Bezirksorganisation – Simmeringer Hauptstr. 81-85

Abmarsch: 8.00 Uhr

SPÖ Meidling

Treffpunkt Zeit: 7.15 Uhr

Ort: 12., Meidlinger Platzl

Abmarsch: 7.40 Uhr

SPÖ Hietzing

Treffpunkt Zeit: 8.40 Uhr

Ort: Babenbergerstraße/Ecke Museumstraße

Abmarsch: 9.00 Uhr

Abfahrtszeiten Bus zum Treffpunkt:

8:00 Uhr Wolkersbergenstraße 170

8:05 Uhr Postamt Speising Speisinger Str. 41

8:10 Uhr Montecuccoliplatz

8:15 Uhr Am Platz

Anmeldung unter 01/53427 1130

SPÖ Penzing

Treffpunkt Zeit: 7.25 Uhr

Ort: 14., Märzstraße/Drechslergasse

Abmarsch: 07.45 Uhr

SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus

Treffpunkt Zeit: (Ort 1) 7.00 Uhr // (Ort 2) 7.30 Uhr

Ort 1: 15., Meiselmarkt Meiselstraße / Wurmsergasse, Wasserwelt

Ort 2: 15., Schwendermarkt Mariahilferstraße / Rustengasse

Abmarsch: (Ort 1) 7.15 Uhr // (Ort 2) 7.45 Uhr

SPÖ Ottakring

Treffpunkt Zeit: 7.30 Uhr

Ort: 16., Schuhmeierplatz

Abmarsch: 8.10 Uhr

SPÖ Hernals

Treffpunkt Zeit: 7.30 Uhr

Ort: 17., Elterleinplatz vor dem Alszauberbrunnen

Abmarsch: 8.30 Uhr

SPÖ Währing

Treffpunkt Zeit: 8.10 Uhr

Ort: 18., Bezirksorganisation SPÖ Währing, Kreuzgasse 78

Abmarsch: 8.25 Uhr

SPÖ Döbling

Treffpunkt Zeit: 08.10 Uhr

Ort: 19., Billrothsraße 42-48 (Nebenfahrbahn, vor Rosa-Albach-Retty-Hof)

Abmarsch: 8.30 Uhr

SPÖ Brigittenau

Treffpunkt Zeit: 8.00 Uhr

Ort: 20., Brigittaplatz / Jägerstraße

Abmarsch: 8.15 Uhr

SPÖ Floridsdorf

Treffpunkt Zeit: 8.15 Uhr

Ort: 1., Ring Höhe Deutschmeisterplatz

Abmarsch: 8.35 Uhr

SPÖ Donaustadt

Treffpunkt Zeit: 9.00 Uhr

Ort: 1., Eßlinggasse/Börsegasse

Abmarsch: 9.30 Uhr

SPÖ Liesing

8:05 Uhr Abfahrt der Busse von Liesing

Nähere Auskünfte über die Bezirksabfahrtszeiten der Busse unter Tel.: 01/865 35 68 oder SPÖ Liesing