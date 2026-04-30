Einen Fixtermin haben alle Bezirke vor Augen: Die Schlusskundgebung am gut gefüllten Rathausplatz beginnt gegen 10:15 Uhr, es sprechen neben SPÖ Wien-Vorsitzender und Bürgermeister Michael Ludwig zahlreiche SPÖ-Politiker. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten alle Bezirke im Bereich der Ringstraße sein, um nacheinander auf dem Platz vor der großen Tribüne einzuziehen.
Geschichte des 1. Mai
Der 1. Mai wird in Wien zum 134. Mal gefeiert und geht auf das „Haymarket Massacre“ von 1886 zurück. Damals kämpften Arbeiter in Chicago (USA) für den Achtstunden-Tag und es kam zu einem mehrtägigen Generalstreik. Vier Jahre später wurde der 1. Mai als internationaler Kampftag für den Achtstunden-Tag erklärt und 1890 erstmals als Feiertag begangen. In Wien und vielen anderen Industriestädten Österreichs legten damals viele Beschäftigte ihre Arbeit nieder und marschierten trotz Verbot auf.
Aktuelle Informationen online auf SPÖ Wien Maiaufmarsch
Treffpunkte der Bezirke
SPÖ Innere Stadt
Treffpunkt Zeit: 7:45 Uhr
Ort: 1., Am Hof
Abmarsch: 8:35 Uhr
SPÖ Leopoldstadt
Treffpunkt Zeit: 7:15 Uhr
Ort: 2., Praterstern (Tegetthoff- Denkmal)
Abmarsch: 8:15 Uhr
SPÖ Landstraße
Treffpunkt Zeit: 7.45 Uhr
Ort: 3., Landstraßer Hauptstraße 96 (vor der Bezirksorganisation Landstraße)
Abmarsch: 8.15 Uhr
SPÖ Wieden
Treffpunkt Zeit: 8.10 Uhr
Ort: 4., Wiedner Hauptstraße 56
Abmarsch: 8.25 Uhr
SPÖ Margareten
Treffpunkt Zeit: 8.15 Uhr
Ort : Siebenbrunnenplatz
Abmarsch: 8.35 Uhr
SPÖ Mariahilf
Treffpunkt Zeit: 7:45 Uhr
Ort: Bundesländerplatz (Ecke Mariahilfer Straße/Amerlingstraße)
Abmarsch: 8.25 Uhr
SPÖ Neubau
Treffpunkt Zeit: 07.45 Uhr
Ort: 7., Mariahilferstraße/Neubaugasse
Abmarsch: 8.30 Uhr
SPÖ Josefstadt
Treffpunkt Zeit: 08.20 Uhr
Ort: 8., Albertgasse 23 (vor der Bezirksorganisation Josefstadt)
Abmarsch: 8.40 Uhr
SPÖ Alsergrund
Treffpunkt Zeit: 8.20 Uhr
Ort: 9., vor SPAR Markthalle (Markthalle Nußdorfer Straße, Alserbachstraße 4-4A)
Abmarsch: 8.55 Uhr
SPÖ Favoriten
Treffpunkt Zeit: 8.00 Uhr
Ort: 10., Laxenburger Straße 8-10 (vor der Bezirksorganisation Favoriten)
Abmarsch: 8.40 Uhr
SPÖ Simmering
Treffpunkt Zeit: 7.45 Uhr
Ort: 11., Vor der Bezirksorganisation – Simmeringer Hauptstr. 81-85
Abmarsch: 8.00 Uhr
SPÖ Meidling
Treffpunkt Zeit: 7.15 Uhr
Ort: 12., Meidlinger Platzl
Abmarsch: 7.40 Uhr
SPÖ Hietzing
Treffpunkt Zeit: 8.40 Uhr
Ort: Babenbergerstraße/Ecke Museumstraße
Abmarsch: 9.00 Uhr
Abfahrtszeiten Bus zum Treffpunkt:
8:00 Uhr Wolkersbergenstraße 170
8:05 Uhr Postamt Speising Speisinger Str. 41
8:10 Uhr Montecuccoliplatz
8:15 Uhr Am Platz
Anmeldung unter 01/53427 1130
SPÖ Penzing
Treffpunkt Zeit: 7.25 Uhr
Ort: 14., Märzstraße/Drechslergasse
Abmarsch: 07.45 Uhr
SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus
Treffpunkt Zeit: (Ort 1) 7.00 Uhr // (Ort 2) 7.30 Uhr
Ort 1: 15., Meiselmarkt Meiselstraße / Wurmsergasse, Wasserwelt
Ort 2: 15., Schwendermarkt Mariahilferstraße / Rustengasse
Abmarsch: (Ort 1) 7.15 Uhr // (Ort 2) 7.45 Uhr
SPÖ Ottakring
Treffpunkt Zeit: 7.30 Uhr
Ort: 16., Schuhmeierplatz
Abmarsch: 8.10 Uhr
SPÖ Hernals
Treffpunkt Zeit: 7.30 Uhr
Ort: 17., Elterleinplatz vor dem Alszauberbrunnen
Abmarsch: 8.30 Uhr
SPÖ Währing
Treffpunkt Zeit: 8.10 Uhr
Ort: 18., Bezirksorganisation SPÖ Währing, Kreuzgasse 78
Abmarsch: 8.25 Uhr
SPÖ Döbling
Treffpunkt Zeit: 08.10 Uhr
Ort: 19., Billrothsraße 42-48 (Nebenfahrbahn, vor Rosa-Albach-Retty-Hof)
Abmarsch: 8.30 Uhr
SPÖ Brigittenau
Treffpunkt Zeit: 8.00 Uhr
Ort: 20., Brigittaplatz / Jägerstraße
Abmarsch: 8.15 Uhr
SPÖ Floridsdorf
Treffpunkt Zeit: 8.15 Uhr
Ort: 1., Ring Höhe Deutschmeisterplatz
Abmarsch: 8.35 Uhr
SPÖ Donaustadt
Treffpunkt Zeit: 9.00 Uhr
Ort: 1., Eßlinggasse/Börsegasse
Abmarsch: 9.30 Uhr
SPÖ Liesing
8:05 Uhr Abfahrt der Busse von Liesing
Nähere Auskünfte über die Bezirksabfahrtszeiten der Busse unter Tel.: 01/865 35 68 oder SPÖ Liesing