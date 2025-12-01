Mit viel Applaus, Emotion und musikalischem Talent ging am 27. November die 19. Auflage von „Managerinnen und Manager machen Musik“ über die Bühne. Das Wiener Metropol war bis auf den letzten Platz gefüllt, als zwölf Führungskräfte sowie Initiator Thomas Zanyath gemeinsam mit Vocal-Coach Eric Papilaya zu einem außergewöhnlich schwungvollen Abend luden.

Charmant und gewohnt souverän führte ORF-Moderator Norbert Oberhauser durch das abwechslungsreiche Programm – inklusive eigener musikalischer Beiträge. Für den professionellen Sound sorgten einmal mehr Martin Böhm und Ludwig Coss von MG Sound.

51.000 Euro ersungen – Scheckübergabe mit Emotion

Das Publikum zeigte sich begeistert – und auch der Spendenzweck konnte sich sehen lassen: 51.000 Euro kamen heuer für Licht ins Dunkel und die Österreichische Sporthilfe zusammen.

Zum Abschluss überreichte Zanyath den symbolischen Scheck stolz an Lisa Zuckerstätter und Mario Thaler von Licht ins Dunkel sowie Gernot Uhlir von der Sporthilfe.

Sportstars als musikalische Stimmungsmacher

Besondere Überraschungen lieferten heuer zwei heimische Sportgrößen:

Olympiasieger Bernhard Gruber rockte mit „Brenna tuats guat“ die Bühne und begleitete sich selbst auf der E-Gitarre.

Basketball-Europameister Alexander Suppan, ebenfalls begeisterter Sänger, heizte dem Saal mit „All Star“ von Smash Mouth ein.

Unter den Gästen fanden sich prominente Gesichter wie Ex-Teamtorhüter Michael Konsel, Segel-Olympiasieger Roman Hagara oder Schauspieler und Musicaldarsteller Markus Pol.

Ein Fixpunkt der Wiener Adventszene

Seit der ersten Ausgabe vor 19 Jahren hat sich das Format fest in der vorweihnachtlichen Eventlandschaft etabliert. Ein besonderer Meilenstein konnte heuer gefeiert werden: Die Gesamtspendensumme überschritt erstmals die 500.000 Euro-Marke.

Und ein Ende ist nicht in Sicht, wie Zanyath betont:

„Nach der gelungenen 19. Veranstaltung planen wir für das 20-jährige Jubiläum im November 2026 etwas ganz Besonderes – Details verraten wir aber noch nicht!“

Die singenden Managerinnen & Manager 2025