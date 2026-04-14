Was für eine tolle Auszeichnung für das ganze Team! Die aktuelle Mediaanalyse* bestätigt die klare Marktführerschaft des Wiener Bezirksblatts in der Bundeshauptstadt: Mit einer Reichweite von 28,6 % bleibt das Medium unangefochten auf Platz 1 in Wien (487.000 Leser). Damit liegt das WBB deutlich vor „Krone“ (22,3 %), „Mein Bezirk“ (21,6 %), „Heute“ (16,5 %) sowie „Österreich“ (gratis und Verkauf, 13,8 %).

Noch stärker bei Frauen

Besonders stark zeigt sich das Wiener Bezirksblatt in der weiblichen Leserschaft: Hier erreicht die gelb-rote Hauptstadt-Zeitung einen Anteil von 32,5 % und unterstreicht damit seine hohe Relevanz in dieser wichtigen Zielgruppe.

Schwierige Gesamtlage

Und das vor einem insgesamt schwierigen Hintergrund. Nichts eint heimische Printmedien derzeit stärker als der Kampf gegen Online-Giganten aus den USA, die in Österreich mehr als die Hälfte des Werbekuchens absaugen. Während Online-Riesen ungehindert und im Prinzip ohne Regulierung auf dem heimischen Markt auftreten, unterliegen heimische Medien starken Regulatorien.

Keine Waffengleichheit

Denn Kennzeichnungspflichten, Jugendschutz, Schutz der Persönlichkeitsrechte und vieles mehr treffen in erster Linie die klassischen Medien (TV, Zeitung und Hörfunk), während gerade in sozialen Medien Fake-News Tür und Tor geöffnet sind. “Das kann so wirklich nicht weitergehen” tönt es von vielen Seiten innerhalb und außerhalb der Medienbranche.

Lokales zieht

Trotzdem schaffen es Print-Titel mit stark lokalem Inhalt, ihre Position zu bewahren. In Wien rangiert das Wiener Bezirksblatt seit vielen Jahren auf Platz 1. Das hat gute Gründe, denn bei Printmedien – und das bestätigen Erhebungen der Mediaanalyse – wird gut recherchierter Inhalt und regionaler Bezug geschätzt. Berichte und Informationen aus dem engeren Lebensumfeld der Menschen direkt ums Eck schaffen stabile Akzeptanz.

Höhere Glaubwürdigkeit

Besonders interessant: Werbung in regionalen Zeitungen wird von 60 % der Befragten als besonders glaubwürdig eingestuft, während nur 6 % die Social-Media-Plattformen als glaubwürdige Werbeträger ansehen. Ein glasklares Urteil!

* Quelle: MA 2025, Feldzeit: Jänner – Dezember 2025, Anzahl Interviews (Österreich): 14.403, Anzahl Interviews Wien: 2.187, Reichweite WBB in Wien: 28,6 % | 487.000, Schwankungsbreite WBB: +/- 1,9, keine signifikante Veränderung im Vergleich zur MA 2024.