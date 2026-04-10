„Landschaftsbogen 5plus3“ sichert auch in Zukunft Lebensqualität

Der Süden Wiens zählt zu den am stärksten wachsenden Regionen. Mit Rothneusiedl entsteht ein klimafitter Pionier-Stadtteil für über 20.000 Menschen samt 25 Hektar neuem öffentlichen Grünraum. Gleichzeitig legen auch die Umlandgemeinden kräftig zu. Umso wichtiger sind attraktive Wege für den Alltag: neue Fuß- und Radverbindungen, eine verbesserte Beleuchtung in Schwechat und ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Aufwertung von Alltagsrouten sind geplant.

Entlang der Liesing entsteht eine „Naherholungs-Perlenkette“ mit Renaturierungen und neuen Aufenthaltsplätzen. Auch im Weichseltalweg sind großzügige Freiräume vorgesehen. Besonderes Augenmerk gilt dem Schutz des landwirtschaftlich geprägten „Goldbergs“. Weniger Durchzugsverkehr und bessere Bedingungen für aktive Mobilität sollen hier eine durchgängige Erholungsachse bis zum Hauptbahnhof ermöglichen.

Kooperation als Motor für die nachhaltige Entwicklung im Wiener Raum

Der Grüngürtel „Landschaftsbogen 5plus3“ knüpft an Wien-weit erfolgreiche Projekte wie den Regionalpark DreiAnger an. Themenwege, Bewusstseinsarbeit zur Landwirtschaft und Kooperationen – etwa eine gemeinschaftlich betriebene Streuobstwiese in Lanzendorf – stärken das Verständnis für die Bedeutung dieser Freiräume. Mit der grenzübergreifenden Allianz wird der südliche Grüngürtel nicht nur gesichert, sondern als vielfältiger, ökologischer und gut erreichbarer Landschaftsraum weiterentwickelt.