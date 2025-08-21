Positive Nachricht für die Senioren in Währing und Umgebung: Durch die Modernisierung des Hauses An der Türkenschanze gibt es 56 zusätzliche Pflegeplätze.

Die Freude war den Senioren und Offiziellen anzusehen: Im Rahmen eines Sommerfestes wurde der Abschluss der zweijährigen Modernisierungsarbeiten gefeiert. “Mit dem Haus An der Türkenschanze gehen die Häuser zum Leben einen weiteren Schritt in Richtung Pflegezukunft in Wien”, sagt Peter Hacker, Stadtrat und Präsident der Häuser zum Leben. “Die Schaffung zusätzlicher Pflegeplätze und moderner Infrastrukturen ist eine zentrale Maßnahme.”

Persönliche Pflege & Betreuung

Zwei neue Pflegestationen wurden geschaffen, die moderne, kleinteilige Wohneinheiten vorsehen und flexibel genutzt werden können. Zusätzlich zur bestehenden Station stehen 92 Pflegeplätze zur Verfügung. Besonderes Augenmerk wird auf eine wohnliche Atmosphäre, kurze Wege und eine moderne Ausstattung gelegt. “Die neuen Stationen ermöglichen eine noch individuellere Pflege und Betreuung”, so Simon Bluma, Vize-Geschäftsführerin der Häuser zum Leben.

Modernes Arbeitsumfeld

Die Aufenthaltsqualität für Bewohner und Mitarbeiter wurde durch Maßnahmen gegen die Überhitzung gesteigert. “Helle, funktionale Räume, optimierte Wegeführung und neue Pausenbereiche steigern das Wohlbefinden und tragen zu einer langfristigen Bindung bei”, so Bluma. Abschließend freut sich die Direktorin des Hauses: “Es ist schön zu sehen, wie viel hier in kurzer Zeit entstanden ist. Das Haus An der Türkenschanze ist bereit für die Zukunft!”

Mehr Infos zu den Häusern zum Leben: Häuser zum Leben

Türkenschanze: Jasmin Tomassi (Direktorin), Simon Bluma (Geschäftsführer-Vize Häuser zum Leben), Anita Bauer (Fonds Soziales Wien-Geschäftsführerin) und Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (v.l., Bild: Schedl / Häuser zum Leben).