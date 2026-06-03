Der Sommer kann bald starten: Die Bezirksvorstehung Margareten organisiert Yoga- und Krafttraining-Stunden, an denen man kostenlos teilnehmen kann.

Von 18. Juni bis 27. August stehen in Margareten mehrere Bewegungseinheiten auf dem Programm: Krafttraining im Schütte-Lihotzky-Park und Yoga im Rudolf-Sallinger-Park. Die Einheiten finden jeweils im Freien statt und werden von erfahrenen Trainern geleitet.

Entspannendes Yoga

Die Yoga-Einheiten im Rudolf-Sallinger-Park werden von Christian Leitner geleitet und sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. „Hatha Yoga ist eine traditionelle Form der Körper- und Achtsamkeitspraxis, die hilft, Beweglichkeit und innere Ruhe zu fördern“, erklärt Leitner. Um an den Terminen teilzunehmen, ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich. Yoga-Begeisterte bringen zum Termin eine Matte oder ein Handtuch zum Unterlegen sowie eine Wasserflasche mit.

Schweißtreibendes Krafttraining

Das Krafttraining im Schütte-Lihotzky-Park leitet Marie-Therese Plass und ist für Anfänger ideal. Trainiert wird mit dem eigenen Körpergewicht sowie mit Therabändern, die zum Ausleihen zur Verfügung stehen. „Mehr Energie für das, was du liebst! Dieser Kurs richtet sich an alle, die ihrem Körper etwas Gutes tun und mit mehr Energie durch den Alltag gehen möchten“, beschreibt Plass die Kurs-Idee.

Ein Appell für den Sport

„Sport ist wichtig und geht oft in der Hektik des Alltags unter“, weiß Bezirksvorsteher Michael Luxenberger aus Erfahrung. „Mit den Bezirks-Sommersportwochen schaffen wir ein Angebot direkt im Grätzl, das unkompliziert zugänglich ist und die Gesundheit stärkt.“

Anmeldungen für die einzelnen Termine sind bis 48 Stunden vor dem Termin erforderlich:

E-Mail: post@bv05.wien.gv.at oder Tel. 01/4000 05110. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Termine:

Yoga mit Christian Leitner im Rudolf-Sallinger-Park:

Montag, 29. Juni, 18:00-19:00 Uhr

Montag, 10. August, 18:00-19:00 Uhr

Montag, 17. August, 18:00-19:00 Uhr

Krafttraining mit Marie-Therese Plass im Schütte-Lihotzky-Park:

Donnerstag, 18. Juni, 8:30-9:30 Uhr

Donnerstag, 16. Juli, 8:30-9:30 Uhr

Donnerstag, 23. Juli, 8:30-9:30 Uhr

Donnerstag, 20. August, 8:30-9:30 Uhr

Donnerstag, 27. August, 8:30-9:30 Uhr