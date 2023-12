Lugner City: Wahl zu Miss und Mister Vienna 2024

Am 13. Januar 2024 wird die Lugner City in einen Hauch von Glanz und Glamour getaucht: Die Verleihung der begehrten Titel von Miss und Mister Vienna 2024 stehen an!

Unter dem Motto #sowiedubist verspricht die Veranstaltung eine faszinierende Mischung aus Schönheit, Eleganz und Charisma, wenn talentierte Teilnehmer aus der gesamten Region um die glanzvollen Kronen kämpfen.

Schön sein reicht nicht

Die media.con Werbe & Veranstaltungs GmbH, in Kooperation mit der Mission Austria, lädt zu diesem glamourösen Spektakel ein, das nicht nur äußere Schönheit zelebriert, sondern auch Intelligenz, Persönlichkeit und soziales Engagement in den Mittelpunkt stellt. Die sorgfältig ausgewählten Kandidaten repräsentieren eine vielfältige Palette von Talenten und Hintergründen, wodurch sie nicht nur äußerliche Eleganz, sondern auch den einzigartigen Geist und das Engagement Wiens verkörpern.

Jury hat die Qual der Wahl

Die Jury, bestehend aus angesehenen Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche, Modeindustrie und Presse, wird vor der Herausforderung stehen, diejenigen auszuwählen, die die begehrten Titel tragen dürfen. Kriterien wie ästhetische Anmut, Intellekt, soziales Engagement und persönliche Ausstrahlung werden dabei berücksichtigt, und selbst Richard Lugner wird seine Expertise als Teil der Jury einbringen.

Titel + Einladung zum Opernball

Die GewinnerInnen dürfen sich nicht nur über die prestigeträchtigen Titel freuen, sondern werden auch Teil des exklusiven Opernballs sein. Die Siegerin wird von Richard Lugner persönlich zum Opernball begleitet, während der zukünftige Mister Vienna auch eine Opernballkarte sowie einen Leihfrack erhält.

Zusehen oder mitmachen?

Mit freiem Eintritt können Interessierte diesen einzigartigen Nachmittag ab 14 Uhr erleben. Anmeldungen als Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind unter www.mission-austria.at möglich.