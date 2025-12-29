Seit September 2025 begleitet die Volksoper Wien rund 300 Volksschulkinder auf einer ganz besonderen Reise. Ausgewählte Klassen lernen das Opernhaus nicht nur von den Zuschauerreihen aus kennen, sondern von Grund auf: Bei einem ersten Besuch geht es spielerisch durch Zuschauerraum, Bühne, Orchestergraben, Maske und Garderoben – inklusive Rätselrallye und Aha-Momenten hinter den Kulissen.

Musiktheater zum Mitmachen

Damit es nicht beim einmaligen Opernbesuch bleibt, kommt die Volksoper regelmäßig direkt in die Schulen. Ein pädagogisch geschultes künstlerisches Team arbeitet wöchentlich mit den Kindern: Es wird gesungen, getanzt, gespielt und ausprobiert. Über zwei Schuljahre hinweg entsteht so eine nachhaltige Begegnung mit Musiktheater, die Kreativität, Teamgeist und Selbstvertrauen stärkt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Klassen, die bisher wenig Zugang zu kulturellen Angeboten hatten – etwa Kinder aus sozial herausfordernden Lebenslagen oder mit sprachlichem Förderbedarf.

Wir möchten Räume schaffen, in denen Kinder wachsen, träumen und ihre Stimme finden – Räume für Fantasie, Kreativität, Selbstvertrauen und Entwicklung. Räume, in denen Kinder Musik und Theater nicht nur erleben, sondern selbst aktiv und kreativ gestalten.

… bringt Volksoperndirektorin Lotte de Beer die Idee hinter dem Projekt “Wir sind alle Matilda!” auf den Punkt.

Highlight 2027/28: Matilda feiert Premiere

Der große Höhepunkt folgt in der Spielzeit 2027/28: die Premiere des Familienmusicals “Matilda” an der Volksoper, basierend auf dem Kultroman von Roald Dahl. Parallel dazu bringen alle teilnehmenden Klassen ihre eigenen, gekürzten Schulversionen des Musicals auf die Bühne. Einige besonders begeisterte Kinder könnten sogar noch einen Schritt weitergehen – und bei der Volksopernaufführung selbst mitspielen und Teil des Kinderchors werden.

Alle Infos zu dem Projekt finden Sie hier!