Ein unvergesslicher Abend für Herz und Lachmuskeln ist garantiert. Heuer bereits zum 19. Mal bitten die „Musical Mamis & Papis“ zu einer ganz besonderen Veranstaltung ins Wiener Metropol. Zahlreiche namhafte Sänger und Kabarettisten stehen unentgeltlich auf der Bühne, um die wichtige Arbeit von YoungMum zu unterstützen. YoungMum ist eine Einrichtung am St. Josef Krankenhaus Wien, die schwangere Teenagerinnen auf ihrem Weg begleitet.

Mit dabei sind Show-Größen wie Monika Ballwein, Martin Berger, Shlomit Butbul, Suzanne Carey, Birgit Denk, Marika Lichter, Aida Loos, Petra Kreuzer und Caroline Vasicek. Durch das Programm führen Christian Strasser und Petra Kreuzer, die auch die künstlerische Leitung innehat.

Musical Mamis & Papis 2026

Zeit: Mittwoch, 6. Mai 2026, 20 Uhr

Ort: Wiener Metropol, 1170 Wien, Hernalser Hauptstraße 55

Tickets: Wiener Metropol oder tickets@wiener-metropol.at oder T: +43 1 407 77 407

Eintritt: 35,- Euro

Das genaue Programm findet man hier.

Über YoungMum: Begleitung in einer schwierigen Zeit

Seit mehr als 20 Jahren erhalten schwangere Teenager-Mütter bei YoungMum medizinische und soziale Begleitung in der Schwangerschaft und Geburt, bis hin zum ersten Geburtstag des Babys. Hebammen, Gynäkologen, Psychologen sowie eine Sozialarbeiterin bieten den jungen Frauen Unterstützung in einer Zeit, die mitunter besondere Herausforderungen mit sich bringt.

„Manche von ihnen haben keinen Rückhalt in der Familie, oft müssen sie die Schule oder Ausbildung abbrechen, und auch gesellschaftlich weht ihnen in vielen Situationen Gegenwind entgegen“, beschreibt die Leiterin der Einrichtung, Irene Richter, die Lebenssituation der jungen Frauen. Bei YoungMum finden sie Unterstützung für viele Fragestellungen; das Angebot ist für die Frauen unentgeltlich. Damit diese Leistungen erbracht werden können, ist die Einrichtung jedoch auf Spenden angewiesen. Die traditionelle Benefizveranstaltung „Musical Mamis & Papis“ trägt einen Teil zur Finanzierung bei.

Alle Infos über Youngmum findet man hier