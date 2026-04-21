Zahlreiche bekannte Künstler*innen verzichten auf ihre Gage und stellen ihr Talent in den Dienst der guten Sache. Mit dabei sind unter anderem Monika Ballwein, Martin Berger, Shlomit Butbul, Suzanne Carey, Birgit Denk, Marika Lichter, Aida Loos, Petra Kreuzer und Caroline Vasicek. Durch den Abend führen Christian Strasser und Petra Kreuzer, die zugleich die künstlerische Leitung innehat.

Lachen, staunen – und helfen

Das Erfolgsrezept der Veranstaltung ist so einfach wie wirkungsvoll: große Stimmen, pointierter Humor und ein Publikum, das gerne gibt. Der gesamte Erlös des Abends kommt der Einrichtung YoungMum zugute, die schwangere Teenagerinnen unterstützt.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen Abend freuen, der sowohl die Lachmuskeln als auch das Herz anspricht – und dabei ganz nebenbei einen wertvollen Beitrag leistet.

Unterstützung für junge Mütter

Seit über 20 Jahren begleitet YoungMum am St. Josef Krankenhaus Wien junge Frauen durch eine herausfordernde Lebensphase. Das Angebot reicht von medizinischer Betreuung während Schwangerschaft und Geburt bis hin zur Unterstützung im ersten Lebensjahr des Kindes.

Ein interdisziplinäres Team aus Hebammen, Gynäkologinnen, Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen steht den jungen Müttern zur Seite. Denn viele von ihnen stehen vor großen Hürden: fehlender familiärer Rückhalt, unterbrochene Ausbildung oder gesellschaftliche Vorurteile erschweren den Start ins Leben mit Kind.

Leiterin Irene Richter beschreibt die Situation eindringlich: „Viele der jungen Frauen müssen ihren Weg unter schwierigen Bedingungen gehen.“ Umso wichtiger sei ein stabiles Unterstützungsnetz.

Spenden sichern wichtige Hilfe

Für die betreuten Frauen ist das Angebot von YoungMum kostenlos. Damit das so bleiben kann, ist die Einrichtung jedoch auf Spenden angewiesen. Veranstaltungen wie die „Musical Mamis & Papis“ leisten dabei einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung.

Mehr Infos unter hier!

„Musical Mamis & Papis 2026“

📅 Mittwoch, 6. Mai 2026, 20 Uhr

📍 Wiener Metropol, Hernalser Hauptstraße 55, 1170 Wien

🎟️ Tickets: 35 Euro

Erhältlich direkt im Wiener Metropol, per E-Mail an tickets@wiener-metropol.at

oder telefonisch unter +43 1 407 77 407