Musik persönlich und hautnah im Wohnzimmer

Eine neue Idee zieht durch den 16. Bezirk: Bei Wohnzimmer-Konzerten soll die Musikkultur hochleben – und dafür sorgt die Projektbetreiberin noch Gastgeber in Ottakring.

Einige Termine der neuen Veranstaltungsserie konnten schon fixiert werden. Von Donnerstag, 22. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober, verwandeln sieben Musiker unterschiedlichster Genres den Bezirk in eine ganz persönliche Konzertbühne.

Sehr persönlicher Rahmen

“Dein Wohnzimmerkonzert” erklärt sich so: “Es ist ein intimes Musik-Event, bei dem Künstlerinnen und Künstler direkt im privaten Wohnraum vor einem kleinen Publikum auftreten. Durch diese exklusive Kulisse entsteht eine besonders persönliche Atmosphäre mit nahbarem Austausch zwischen den Musizierenden und den Gästen.”

Das Projekt wird auch von der Bezirksvorstehung unterstützt.

Auftakt in der Vorstehung

Den Auftakt feiert der Künstler Yunger am Donnerstag, 22. Oktober, 18 Uhr, direkt im Büro von Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp! Im Gegensatz zu den sonst privaten Wohnzimmerkonzerten ist das Eröffnungskonzert öffentlich.

Yunger liefert den Soundtrack für alle, die sich nach den Weiten der Welt sehnen. In seinen Songs erzählt der Wiener Singer-Songwriter von Hoffnungen, Träumen und der Faszination des Reisens.

Achtung: Begrenzte Teilnehmer-Anzahl, Anmeldung unbedingt erforderlich. E-Mail: deinwohnzimmerkonzert@gmx.at, Online: Dein Wohnzimmer-Konzert