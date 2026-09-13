Köstliche Cheesecakes sind gratis, aber nicht umsonst

Am 26. September wird im Vienna Marriott Hotel wieder Süßes verkostet und genossen: Für das zweite Cheesecake Tasting in diesem Jahr konnte mit dem Österreichischen Eishockey Verband (ÖEHV) ein sportlicher Partner gefunden werden.

Die Auswahl beim Cheescake Tasting am 26. September im Vienna Marriott Hotel reicht von süß-salzig bis überraschend pikant: Der Erdnuss-Karamell-Cheesecake kombiniert cremige Käsekuchenfüllung mit gerösteten Erdnüssen und goldener Karamellnote. Granatapfel Rose bringt pures Wohlfühlgefühl auf den Teller, während der Cannoli Cheesecake mit Ricotta-Note, Schokostückchen und italienischem Flair an den sizilianischen Klassiker erinnert. Für eine unerwartete Geschmackskurve sorgt der Süßpaprika-Cheesecake, bei dem cremiger Cheesecake auf die feine Süße sonnengereifter Paprika trifft.

Cheesecakes des Vienna Marriott Hotels © ALBA Communications

Der Partner-Cheesecake des ÖEHV ist das der eigens kreierte Eiszapfen Cheesecake. Cooler Genuss mit erfrischendem Geschmack trifft hier auf Hockey-Leidenschaft. „Beim Eishockey geht es um Teamgeist, Leidenschaft und den perfekten Zusammenschluss vieler einzelner Komponenten. Beim Cheesecake ist es eigentlich ganz ähnlich: Erst das Zusammenspiel der Zutaten macht den Unterschied“, so Roger Bader, Headcoach und Sportdirektor der Herren- Nationalmannschaft, sowie ÖEHV-Geschäftsführer Alexander Helwig.

Blogger-Cheesecake von „Genusskind“

Für den Blogger-Cheesecake zeichnet Food-Bloggerin Celina Hruschka alias „Genusskind“ verantwortlich. Ihr Pumpkin Spice Cheesecake mit Schoko- Tonka-Boden ist ihre ganz persönliche Interpretation: „Dieser Pumpkin Spice Tonkabohne-Cheesecake ist für mich DER Herbstgenuss schlechthin und somit schon die Einstimmung auf meine Lieblingsjahreszeit. Mit herben Schoko-Tonka-Boden und cremiger Kürbis-Gewürz-Masse beamt er mich mit nur einen Bissen in Gedanken auf eine alte Parkbank inmitten von goldenem Herbstlaub.“

Roger Bader u. Alexander Helwig (OEHV), Gilles Guillot, Chef Patissier und General Manager Dieter Fenz (v.l.) © Alba Communications

Damit wird das Cheesecake Tasting im Vienna Marriott Hotel zum süßen Kräftemessen der besonderen Art. Wer am Ende den Sieg davonträgt, entscheiden wie immer die zahlreichen Gäste vor Ort in einem Online-Voting. „Unser Cheesecake Tasting hat sich zu einem echten Publikumshit entwickelt“, freut sich General Manager Dieter Fenz. „Es ist die perfekte Gelegenheit, Genuss, Kreativität und immer wieder neue Geschmackskreationen zusammenzubringen. Wir freuen uns auf den 26. September!“

Es gilt wie immer: First come, first serve!!

Termin: 26. September – 12 bis 16 Uhr

Ort: Vienna Marriott Hotel, Parkring 12A, 1010 Wien