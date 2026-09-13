Solidaritätsrun: Jeder Schritt zählt doppelt

Bereits zum fünften Mal verwandelt sich die ASKÖ-Sportanlage in der Brigittenau in einen großen Treffpunkt für Bewegung, Gemeinschaft und gelebte Inklusion.

Am Donnerstag, 24. September, findet von 9 bis 13 Uhr der „Solidaritätsrun der Wiener Schulen“ statt.

Gemeinsam Runde für Runde

Rund 1.600 Schüler aus 18 Wiener Sonder- und Pflichtschulen nehmen heuer teil. Unter ihnen sind knapp 900 Kinder und Jugendliche mit mentaler Beeinträchtigung. Beim Lauf starten alle 20 Minuten jeweils 100 bis 150 Schüler und drehen gemeinsam so viele Runden wie möglich. Dabei sammeln sie Geld für Wiener Sonderschulen, um dort zusätzliche Bewegungs- und Sportangebote zu ermöglichen.

Ein Fest der Inklusion

Der Solidaritätsrun zählt zu den größten Sport- und Inklusionsveranstaltungen Österreichs. Organisiert wird er vom gemeinnützigen Verein „sports4everybody“ im Auftrag von ASKÖ, Special Olympics Wien und der Wiener Bildungsdirektion. Unterstützung kommt unter anderem von „Licht ins Dunkel“.

Sport zum Ausprobieren

Abseits der Laufstrecke wartet ebenfalls jede Menge Bewegung: Dank ASKÖ WAT Wien können die Schüler an zahlreichen Aktivstationen unterschiedliche Sportarten kennenlernen und ausprobieren. Damit ist auf der ASKÖ-Sportanlage in der Hopsagasse 5 auch heuer wieder ein sportlicher Tag voller Freude, Begegnungen und Teamgeist garantiert.