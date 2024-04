So international ist Musik: Salam Music & Arts Festival

Das Salam Music & Arts Festival bietet von 12. bis 21. April in diversen Wiener Locations ein breit gefächtertes Kunst- und Kulturprogramm. Am 14. April ist die türkische Künstlerin Gaye Su Akyol (Foto) live im Flex zu erleben.

Seit mehr als 20 Jahren findet das Festival mit Fokus auf Musik, Kunst und Kultur aus dem arabischen Raum und darüber hinaus an verschiedenen Spielorten in ganz Wien statt. Mit seinem breitgefächerten Programm begeistert das Festival ein vielseitig interessiertes und neugieriges Publikum und ermöglicht ein aufregendes Festivalerlebnis. Mit Kunst und Kultur schafft es einen Brückenschlag in einer diversen Gesellschaft und bietet eine Plattform für spannende und innovative Künstler, die Menschen inspirieren wollen. So geht das diesjährige Festival von 12. bis 21. April in gewohnter Weise, aber doch ein bisschen anders über die Bühne.

Breites Musik-Programm

Seit das Festival „Salam Orient“ im Jahr 2017 neu übernommen worden ist, hat sich einiges getan. Vor allem die Bandbreite des Musikprogramms ist stark gewachsen. Mittlerweile gibt es neben klassischer und traditioneller Musik sowie Global Music auch immer öfter Elektronik, Rock und Post-Punk Bands live zu erleben.

INFO

12. bis 21. 4. 24

salam-music.at