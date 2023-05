Na Prost! Erste Weinreben bei der Flughafen-Einfahrt

Ab sofort schmücken Weinreben die Einfahrt zum Flughafen Wien. Im „Vienna Airport-City Rubin Carnuntum Weingarten“ wächst auf 400 Quadratmeter ein Bio-Wein.

Gut aufgelegt, wie unser Bild zeigt, setzten Wolfgang Scheibenpflug (Leiter Immobilienmanagement und Standortentwicklung am Flughafen, l.), Airport-Vorstand Günther Ofner (M.) und Carnuntum-Winzerpräsident Robert Payr am Mittwoch den Spaten für den ersten Airport-Weingarten. 144 Reben mit vier verschiedenen Sorten sollen unter den Flügeln der Adler reifen – und zwar „Muskat Bleu“, „Isi kernlos“, „Lidi“ und „Palatina“. Ein Prost auf die Vielfältigkeit.

Die Region rückt zusammen

„Der AirportCity Weingarten bündelt die Kräfte der Region. Der Flughafen ist ein leistungsstarkes internationales Drehkreuz und topmoderner Veranstaltungsort. Gleichzeitig finden in der AirportCity auch über 23.000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz. Diese erfreuliche Kooperation lässt die Region nun noch näher zusammenwachsen“, betont Günther Ofner.

Direkt an der Einfahrtsstraße

Die neue Flughafen-Weingarten mit 144 Reben steht direkt beim Office-Park 4 an der Einfahrtsstraße und wird vom Carnuntum-Team betreut. Fast 40 Winzer mit 1.000 Hektar Weinbergen sind in der Vereinigung zusammengeschlossen. Das Weinbaugebiet Carnuntum erstreckt sich östlich von Wien bis an die Grenze zur Slowakei.