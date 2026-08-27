Nachhaltigkeit erleben, ausprobieren & gestalten

Das Wiener Hilfswerk lädt zum Nachhaltigkeits-Fest am 3. September 2026: Mit Virtual-Reality-Erlebnissen, Klima-Speed-Dating, kreativen Workshops, Reparatur-Stationen, Flohmarkt sowie Live-Acts wird Nachhaltigkeit für alle Generationen erlebbar.

Wie fühlt sich die Zukunft an? Was bringt Menschen zusammen, die sich für ein nachhaltiges Leben engagieren? Antworten darauf liefert das Nachhaltigkeits-Fest des Wiener Hilfswerks. Mit innovativen Programmpunkten und interaktiven Mitmachangeboten ist Nachhaltigkeit auf abwechslungsreiche und niederschwellige Weise erlebbar. Das Fest lädt Besuche jeden Alters dazu ein, Neues auszuprobieren, Wissen mitzunehmen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Neben den Programmhighlights erwarten die Besucher*innen Do-it-yourself-Workshops, Reparatur-Stationen, Rad-Check, Flohmarkt und Kleidertauschevent, eine Nachhaltigkeitsmeile, Rätselrallye, Kinderprogramm mit Bernhard Fibich u.a., nachhaltige Kulinarik sowie Live-Acts. Mit dabei ist erneut Neubau tanzt und der Apfel-Workshop des Ökosozialen Forums. Das Wiener Hilfswerk schafft damit einen Ort der Begegnung, an dem Nachhaltigkeit nicht nur diskutiert, sondern gemeinsam gelebt wird – mitten im Grätzl und bei freiem Eintritt.

Nachhaltigkeits-Fest des Wiener Hilfswerks

Wann: Donnerstag, 3. September, 14.00–22.30 Uhr

Wo: Wiener Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien

Details & Programm: www.nachbarschaftszentren.at/nachhaltig