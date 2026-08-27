Menschen aus dem Grätzl für neuen Garten gesucht!

Lust auf ein eigenes Beet im Grätzl? Beim Nachbarschaftsgarten Penzing im Ludwig-Zatzka-Park ist das möglich: Bei zwei Info-Abenden am 11. September und 1. Oktober erfahren Interessierte, wie sie gartenmäßig einsteigen können.

Schon 50 Penzinger aus der Nachbarschaft haben ihr Interesse bekundet! Am 11.9 und am 1.10. gibt die letzten Chancen, mittendrin statt nur dabei zu sein.

Seit dem Frühling entsteht der Garten Schritt für Schritt mit der Nachbarschaft. Die Info-Abende knüpfen daran an: Es gibt alle wichtigen Infos zum weiteren Ablauf und die künftigen Nachbarschaftsgärtner lernen sich gegenseitig kennen.

Letzte Chance zum Mitmachen

Um alle offenen Fragen zu klären und eine Gartelgemeinschaft zu bilden, lädt die GB* an zwei Terminen zum Info-Abend:

Freitag, 11. September, 17 bis 19 Uhr und

Donnerstag, 1. Oktober, 18 bis 20 Uhr

Ort: VHS Penzing, Hütteldorfer Straße 112, 1140 Wien

Wer zu einem der beiden Infoabende kommt, kann noch beim Nachbarschaftsgarten Penzing einsteigen. Danach geht’s im Herbst ans Umsetzen: Die Gruppe organisiert den Garten selbst und gründet einen Verein, der den Nachbarschaftsgarten langfristig trägt. Das Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung unterstützt dabei tatkräftig.

Die künftige Gartelfläche im Ludwig-Zatzka-Park in Penzing – hier entsteht der neue Nachbarschaftsgarten (Bild: Daniel Dutkowski).

Jetzt zum Abend anmelden

Wer mitmachen will, meldet sich telefonisch unter 01/893 66 57, per E-Mail an suedwest@gbstern.at oder persönlich im GB*Stadtteilbüro (Sechshauser Straße 23, 1150 Wien).

Stadtgarteln in Wien

Nachbarschaftsgärten sind Orte nachhaltiger Stadtentwicklung. Sie fördern soziale Kontakte, stärken das Miteinander im Grätzl und schaffen neue Grünräume in der Stadt. Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung unterstützt Bewohnerinnen und Bewohner dabei, eigene Gartenprojekte umzusetzen – von der ersten Idee bis zur Organisation.

Mehr Informationen unter: GB* Stadtgarteln