Nächster Rapidler weg! Amane geht nach Belgien

Es war seit Tagen erwartet worden, jetzt die Vollzugsmeldung: Rapids Sechser Amane wechselt zu Anderlecht. Kolportiert werden sechs Millionen Euro Ablöse.

Nach dem Scheitern in der Qualifikation zur Conference League waren Abgänge aus finanziellen Gründen erwartet worden. Tobias Gullikson wird in die Türkei verliehen, womit sein Gehalt wegfällt. Und mit Romeo Amane ist nun die “heißeste Aktie” weg.

Zum RSC Anderlecht

Der 23-jährige Ivorer, der im Jänner 2025 vom BK Häcken aus der schwedischen Allsvenksan zu Rapid wechselte, wird in der belgischen Jupiler Pro League sein Können zeigen: Er wird bei Anderlecht als zentraler Mittelfeldspieler auflaufen. Ein Klub mit viel Tradition, gewann er doch in den 1970er-Jahren zweimal den Europapokal der Cupsieger.

69 Pflichtspiele für Rapid

Für Grün-Weiß absolvierte Romeo Amane in zweieinhalb Jahren 69 Pflichtspiele, in denen er zwei Treffer erzielen und fünf weitere vorbereiten konnte. „Romeo Amane hat unsere Erwartungen voll erfüllt und sich als sehr wertvoller Teil unserer Mannschaft etabliert. Seinen starken Charakter hat er beim letzten Match, dem Heimsieg gegen Sturm Graz, erneut bewiesen”, so Sport-Chef Markus Katzer.

Der 3:1-Sieg war Amanes Abschied. Weitere Abgänge soll es nicht geben, ist aus Hütteldorf zu hören: Sowohl Nosa Dahl als auch Kapitän Mathias Seidl bleiben an Bord.

Fast 100.000 Fans im August

Noch ein kleiner Abstecher zu den letzten Zuschauerzahlen im Allianz-Stadion, das sie Weststadion rufen: In den letzten drei Heimspielen (Sturm, Hearts, GAK) konnten insgesamt 66.315 Zuseher gezählt werden. Im ganzen Monat August waren es genau 96.815. Das bringt kein anderes Team in Österreich zusammen!