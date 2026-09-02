Gala: Staatsopern-Stars erobern den Burggarten

Am Sonntag, den 6. September, findet zum zweiten Mal das „Staatsopern Air“ im Burggarten statt. Beginn der Veranstaltung ist 19:30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Live im Burggarten

Nach der fulminanten Premiere im Vorjahr lädt die Wiener Staatsoper am Sonntag, dem 6. September 2026, bereits zum zweiten Mal zu einem glanzvollen Galakonzert unter freiem Himmel. Bei freiem Eintritt kann man ab 19:30 Uhr auch heuer den spektakulären Saisonauftakt des Hauses im malerischen Burggarten erleben. Außerdem ist das Ereignis im Rahmen des Filmfestivals am Wiener Rathausplatz zu sehen und wird dort ebenso um 20.15 Uhr live-zeitversetzt übertragen.

Live-Zeitversetzt in ORF III

Für ein breites Publikum überträgt ORF III (auch auf ORF ON) das mit internationalen Klassikstars wie Asmik Grigorian, Piotr Beczal̸a, Juan Diego Flórez und Ludovic Tézier topbesetzte Kulturereignis live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in „Erlebnis Bühne“ und bringt die Magie des Abends erste Reihe fußfrei in die heimischen Wohnzimmer.

Begleitet von Orchester, Chor und Opernschule der Wiener Staatsoper unter der Leitung von Marco Armiliato, lädt ein herausragendes künstlerisches Programm mit Highlights der kommenden Spielzeit auf eine Reise quer durch die Operngeschichte. Durch den Abend führen Barbara Rett und der Direktor der Wiener Staatsoper, Bogdan Roščić.

Bei ARTE am 4. Oktober

ARTE zeigt das Konzert am Sonntag, dem 4. Oktober, um 17.45 Uhr sowie auf arte.tv und macht den Wiener Opernzauber damit auch über Österreichs Grenze hinaus erlebbar.

Außerdem ist das Ereignis im Rahmen des Filmfestivals am Wiener Rathausplatz zu sehen und wird dort ebenso um 20.15 Uhr live-zeitversetzt übertragen.

Zum Programm

Auf der Freiluftbühne im Wiener Burggarten treffen die unvergleichliche Starsopranistin Asmik Grigorian, die Welt-Tenöre Piotr Beczal̸a und Juan Diego Flórez sowie eine der schönsten Bariton-Stimmen der Gegenwart, Ludovic Tézier, auf hochkarätige Ensemblemitglieder des Hauses, wie Maria Nazarova, Ileana Tonca, Carlos Osuna oder Daniel Jenz.

Das Programm voller herausragender Solo-Arien, Duette und Chöre der Opernliteratur eröffnet Asmik Grigorian mit der legendären „Habanera“ aus Georges Bizets „Carmen“. Piotr Beczal̸a interpretiert etwa Giacomo Puccinis unsterbliches „Nessun dorma“ aus „Turandot“. Juan Diego Flórez stellt u. a. mit dem virtuosen „Ah! Mes amis“ aus Gaetano Donizettis „La fille du régiment“ seine außergewöhnliche Gesangskunst unter Beweis. Ludovic Tézier sorgt beispielsweise mit „Alzati … Eri tu che macchiavi quell’anima“ aus Giuseppe Verdis „Un ballo in maschera“ für einen weiteren großen Opernmoment.