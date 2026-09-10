Neue Böden, frische Räume und bessere Ausstattung

Wo Kinder jeden Tag lernen, spielen und erste Erfahrungen außerhalb der Familie machen, sollen die Rahmenbedingungen stimmen. In Margareten werden Millionen in Schulen und Kindergärten investiert.

Ein neuer Boden, ein frisch ausgemalter Gang oder ein modernisierter Gruppenraum klingt auf den ersten Blick vielleicht nach kleinen Veränderungen. Für Kinder und Pädagogen können solche Verbesserungen aber einen großen Unterschied machen.

Denn Schulen und Kindergärten sind nicht bloß sterile Gebäude. Sie sind Orte, an denen Kinder einen großen Teil ihres Tages verbringen – beim Lernen, Spielen, Essen, Toben und Zusammensein mit anderen.

In Margareten wird daher laufend saniert, modernisiert und neu ausgestattet.

Konkrete Verbesserungen

„Kinder brauchen Räume, in denen sie gut lernen, spielen und ankommen können. Deshalb investieren wir konsequent in unsere Schulen und Kindergärten. Das sind ganz konkrete Verbesserungen im Alltag vieler Familien in Margareten“, sagt Bezirksvorsteher Michael Luxenberger.

Vom Waschraum bis zum Schulgeschoß

Wie unterschiedlich die Projekte sind, zeigt ein Blick auf die aktuellen Arbeiten. Im Kindergarten Reinprechtsdorfer Straße 1c wurde der Waschraum der Kleinkindergruppen umgebaut. Rund 45.000 Euro investierte der Bezirk dafür.

Noch umfangreicher waren die Arbeiten im Kindergarten Wiedner Hauptstraße 132. Dort wurden Gruppenräume und der Waschraum saniert. Kostenpunkt: rund 71.000 Euro.

Mittelschule als Großprojekt

Ein echtes Großprojekt läuft hingegen in der Mittelschule Viktor-Christ-Gasse. Das dritte Obergeschoß wurde umfassend erneuert. Klassen- und Gruppenräume wurden komplett saniert und neu möbliert, auch der Gangbereich erhielt einen neuen Anstrich.

Und die Arbeiten sind damit noch nicht abgeschlossen: Im kommenden Jahr sollen das zweite Obergeschoß und der Keller folgen.

Insgesamt werden in die Schule rund 2,75 Millionen Euro investiert. Die Stadt Wien unterstützt die Maßnahmen mit einer Förderung von 40 Prozent.

Volksschulen auf Vordermann

In der Volksschule Stolberggasse wurden über mehrere Jahre zahlreiche Räume neu ausgemalt und Böden saniert – inklusive Stiegenhaus. Die Arbeiten konnten heuer abgeschlossen werden. Insgesamt wurden rund 500.000 Euro investiert.

In der Volksschule am Hundsturm stand eine andere Herausforderung im Mittelpunkt: Nach einem Wasserschaden musste umfassend saniert werden. Auch dieses Projekt wurde heuer abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt rund 1,3 Millionen Euro.

Was Kinder jeden Tag spüren

Für Elena Jaklitsch, Kinder- und Jugendbeauftragte in Margareten, geht es bei den Investitionen “um weit mehr als um neue Böden oder frisch gestrichene Wände. Es sind Orte, an denen Freundschaften entstehen, an denen Kinder Selbstvertrauen gewinnen und ihren Alltag verbringen”.