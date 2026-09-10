Marco Pogo & Roman Gregory witzeln bei Charity-Match 

Beim Band Fußball Cup am 20. September beim SV Donau (22., Weissauweg 1) kicken das Who‑is‑Who der heimischen Musikszene sowie zahlreiche Prominente zugunsten der Wiener Frauenhäuser und des Vereins White Ribbon Österreich.

Am Sonntag, dem 20. September, zeigen Marco Pogo, Chris Steger, Billie Steirisch, Lucas Fendrich und viele weitere bekannte Persönlichkeiten, dass sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch am Bolzplatz des SV Donau in Wien‑Donaustadt den Zug zum Tor haben.

Der von Entertainer Roman Gregory und Irena Blagojević initiierte Band Fußball Cup 2026 bricht bewusst mit den Konventionen klassischer Charity‑Events. Künstler aller Genres – Pop, Hip‑Hop, Indie, Rock und Metal – matchen sich hier mit Persönlichkeiten aus Kabarett, Social Media und Sport. Moderiert wird das Event von Caroline Athanasiadis, Ina Jovanović, Verena Titze, Peter Panierer und Social‑Media‑Creator Bildung_Austria.

Sie alle eint ein Ziel: Die aktive Unterstützung der Gewaltprävention in Österreich. Roman Gregory: „Beim Band Fußball Cup geht es um mehr als Tore und Töne: Musik und Sport bringen Menschen zusammen. Wenn wir dabei Freude schaffen, Frauen und Kinder unterstützen und Gewaltprävention stärken, haben wir unabhängig vom Ergebnis gewonnen.“

Action für Groß und Klein

Abseits der Spiele sorgt ein kinderfreundliches Rahmenprogramm dafür, dass nicht nur Fußballfans auf ihre Rechnung kommen. Live‑Musik von Nana Falkner und Roman Gregory, ein DJ‑Set von Radio 88.6 sowie das offene Karaoke‑Format des U4 schaffen eine lebendige Atmosphäre, die von einer Activity‑Zone und zahlreichen Mitmachaktionen ergänzt wird.

Für das leibliche Wohl ist mit Speisen und Getränken gesorgt. Kinder sind ausdrücklich willkommen, die gesamte Veranstaltung ist barrierefrei zugänglich.

Was: BAND FUSSBALL CUP 2026

Wann: Sonntag, 20. September, Einlass 13:00 Uhr, Anpfiff 14:00 Uhr

Wo: SV Donau, Weissauweg 1, 1220 Wien