Wer regelmäßig durch die Skodagasse spaziert, kennt das traditionsreiche Gebäude der Privatklinik Confraternität. Seit Jahrzehnten steht es für medizinische Qualität im 8. Bezirk. Am Standort entsteht in den kommenden Jahren eine hochmoderne Privatklinik, die dann Confraternität und das Spital Goldenes Kreuz unter einem Dach vereint. Bis dahin gibt es jedoch eine Übergangsphase in der Lazarettgasse im Alsergrund.

Abschied von der Skodagasse

Mit 29. März 2026 schließt die Privatklinik Confraternität ihren bisherigen Standort in der Skodagasse. Der Schritt ist Teil eines großen Zukunftsprojekts: Gemeinsam mit der Privatklinik Goldenes Kreuz entsteht hier in den nächsten Jahren eine neue medizinische Infrastruktur auf internationalem Niveau.

Bereits am 30. März 2026 beginnt die Übergangsphase. Dann wird der gemeinsame medizinische Betrieb beider Kliniken im Gebäude des Goldenen Kreuzes in der Lazarettgasse 16-18 aufgenommen – nur wenige Gehminuten entfernt. Für Patienten bedeutet das Kontinuität. Alle Fachbereiche und medizinischen Leistungen bleiben während dieser Phase erhalten.

Um den erweiterten Betrieb zu ermöglichen, wurde das Haus in der Lazarettgasse baulich adaptiert. Zusätzliche Operationssäle und neue Ordinationsflächen schaffen ausreichend Kapazitäten für beide Kliniken.

Eine Klinik der Zukunft entsteht

Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für den großen Neubau in der Skodagasse. Mitte 2026 soll der Spatenstich erfolgen. Bis Ende 2028 entsteht hier eine der modernsten Privatkliniken Österreichs.

Geplant sind rund 120 Betten, sechs Operationssäle, vier Kreißsäle sowie Endoskopie- und Radiologieeinrichtungen. Ein großes Ordinations- und Tagesklinikzentrum ergänzt das Angebot. Medizinische Schwerpunkte wie Frauen- und Männergesundheit, moderne Chirurgie sowie umfassende Diagnostik sind dann künftig unter einem Dach vereint.

Damit wächst im Herzen der Josefstadt ein Gesundheitsstandort, der modernste Technik mit persönlicher Betreuung verbindet.

Architektur mit viel Grün und Licht

Auch architektonisch setzt der Neubau neue Maßstäbe im Bezirk. Der Baukörper orientiert sich an den Gründerzeithäusern der Umgebung und greift deren typische Fassadenstruktur auf. Gleichzeitig entsteht ein offenes, begrüntes Ensemble mit viel Tageslicht.

Begrünte Loggien, Dachterrassen und Innenhöfe sollen das Mikroklima verbessern und eine ruhige Atmosphäre schaffen. Geplant ist zudem ein öffentlich zugänglicher Garten, eine kleine grüne Oase mitten in der Josefstadt.

Auch bei der Energieversorgung setzen die Klinikbetreiber auf Nachhaltigkeit: Geothermie und Photovoltaik sollen einen großen Teil der Energie liefern.

Alle Informationen: www.privatklinik-confraternitaet.at/klinik-der-zukunft