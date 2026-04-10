Ein besonderes Highlight im neuen Programm ist der Ganztagesausflug nach Kindberg in der Steiermark. Dort erwartet die Teilnehmer*innen eine geführte Ortsbesichtigung, die spannende Einblicke in die Geschichte und gelebte Traditionen des idyllischen Ortes bietet.

Kulinarisch geht es hoch hinaus: Im Almgasthaus „Pölzl“, besser bekannt als „Schwammerlwirt“, genießen die Gäste auf über 1.100 Metern Seehöhe nicht nur einen herrlichen Ausblick, sondern auch klassische österreichische Küche. Den süßen Abschluss bildet ein Besuch beim „Kirchenwirt“, wo die berühmten Klosterkrapfen serviert werden.

Der Ausflug ist von Mai bis September buchbar – mit bequemen Zustiegsmöglichkeiten in mehreren Bezirken.

Herrnbaumgarten entdecken: Zwei Wege zum Erlebnis

Auch das niederösterreichische Herrnbaumgarten steht neu auf dem Programm – und das gleich in zwei spannenden Varianten. Die Halbtagesausflüge finden im Mai und September statt und starten ebenfalls von verschiedenen Wiener Abfahrtsorten.

Unterirdisch unterwegs im Labyrinthkeller

Eine Führung durch den geheimnisvollen Labyrinthkeller führt durch ein weit verzweigtes Netz unterirdischer Gänge. Dabei erfahren die Besucher*innen Wissenswertes über deren frühere Nutzung. Im Anschluss lädt das Gasthaus „Doppeladler“ zur gemütlichen Kaffeejause.

Humorvoll im Nonseum

Wer es lieber skurril mag, ist im Nonseum genau richtig. Das Museum zeigt mit einem Augenzwinkern kuriose „Erfindungen, die eigentlich niemand braucht“. Nach der etwa einstündigen Führung geht es zu Fuß weiter zum Gasthaus „Doppeladler“, wo ebenfalls eine Kaffeejause wartet.

Einfach rauskommen und gemeinsam genießen

Der neue Ausflugskatalog 2026 liegt nicht nur online, sondern auch in allen Pensionist*innenklubs sowie in den Häusern zum Leben auf. Gebucht werden kann direkt vor Ort oder unkompliziert über die Website.