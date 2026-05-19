Der kostenlose Ratgeber richtet sich besonders an junge Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund. In einfacher Sprache und mehreren Übersetzungen erklärt die Broschüre, welche Formen von Gewalt es gibt – auch jene, die nicht sofort sichtbar sind. Die zentrale Botschaft dabei: Beziehungen sollen Sicherheit geben und niemals Angst machen.

Unterstützung für junge Frauen

Präsentiert wurde der Ratgeber am 5. Mai gemeinsam mit Doris Schmidauer sowie Mag. Verena Schriebl aus dem Sozialministerium. Unter den Gästen befanden sich zahlreiche PatInnen, Patentöchter und Interessierte.

„Junge Frauen, die nach Österreich gekommen sind, haben oft schon sehr viel Mut bewiesen. Wichtig ist, dass sie diesen Mut behalten und sich von niemandem entmutigen lassen.“

…betonte Doris Schmidauer bei der Präsentation. Der Ratgeber sowie die Arbeit von PatInnen für alle würden Orientierung geben, Selbstbestimmung stärken und deutlich machen: „Hilfe ist da.“

Gewalt passiert oft im nahen Umfeld

Der Bedarf an Aufklärung und Unterstützung ist groß. Laut Polizei findet Gewalt gegen Frauen unabhängig von der Herkunft in rund 90 Prozent der Fälle im sozialen Nahbereich statt. Besonders Frauen mit Flucht- oder Migrationserfahrung brauchen Unterstützung, da Sprachbarrieren, Unsicherheit oder fehlende Informationen den Zugang zu Hilfe erschweren.

Neben körperlicher und psychischer Gewalt thematisiert der Ratgeber auch Formen wie Menschenhandel, Zwangsheirat oder Genitalverstümmelung, die insbesondere Frauen mit Migrationshintergrund betreffen können.

Orientierung und konkrete Hilfe

„Unsere Motivation war, junge Frauen nicht allein zu lassen.“

…erklärt Mag. Erika Kudweis, Obfrau des Vereins PatInnen für alle. Viele Frauen kämen neu nach Österreich, oft ohne soziales Netzwerk oder ausreichende Sprachkenntnisse. Gemeinsam mit Betroffenen habe man deshalb den Ratgeber entwickelt, um frühzeitig Orientierung zu geben und Gewalt vorzubeugen.

Die Broschüre enthält neben Informationen zu Gewaltformen auch praktische Tipps zur Konfliktlösung und Gewaltprävention im Alltag. Ziel sei es, Frauen zu stärken, sie zu vernetzen und ein selbstbestimmtes Leben zu fördern.

Der Ratgeber „Sicher leben in Österreich“ ist kostenlos erhältlich und kann auch von Organisationen und Einrichtungen in größerer Stückzahl bezogen werden.