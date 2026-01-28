Um 6 Uhr früh sperrt Jasmin Allie ihr kleines Refugium Am Schöpfwerk 29, bei der Stiege 11 auf und stellt sich an den Herd ihrer „Suppenwelt“, wie sie das kleine Lokal treffend benannt hat. „Ich liebe es Suppen zu kochen und als ich gesehen habe, dass das Geschäft hier frei war, habe ich beschlossen meine Leidenschaft zum Beruf zu machen“, erzählt sie. Wer ihre Erfolgsgeheimnisse verkosten will hat täglich (außer Sonntag) von 11 bis 18 Uhr die Gelegenheit dazu.

Frisch am Werk

Jeden Tag bereitet Allie in ihrer offenen Küche mindestens 4 Suppen aus frischen und regionalen Zutaten zu. „Von Cremesuppen bis Griesnockerl reicht das Angebot“. Darüberhinaus serviert sie auch Eintöpfe, gefüllte Paprika und ähnliche Spezialitäten.

Erfrischend, wie knapp sie kalkuliert. „Eine Suppe gibt es schon ab € 3,90,- und kein Gericht kostet mehr als € 10,-. Ihre Köstlichkeiten kann man vor Ort genießen, mitnehmen oder in der Nähe liefern lassen. Unter 0660 4549909 gibt Allie gerne nähere Auskünfte.