Neues „Gesicht“ für Breitenleer Straße!

Die Breitenleer Straße ­erstrahlt bald in einem neuen „Gesicht“ – und es wird ein noch freundlicheres und vor allem noch grüneres sein: Denn bis Ende des Jahres wird eine der großen Hauptverbindungen in der Donaustadt auf einer Länge von 850 Metern vom Kagraner Platz bis Höhe Ludwig-Reindl-Gasse auf eine Breite von 24 Metern ausgebaut.

Außerdem entsteht ein fast vier Meter breiter, farblich markierter Busfahrstreifen, auf dem auch die Radfahrer ­unterwegs sein dürfen.

Grüne Mittelinseln

Doch dem noch nicht genug: In Fahrtrichtung stadtauswärts gibt es in Zukunft einen fast 200 Meter langen Radweg, der nach Am langen Felde in den neuen Busfahrstreifen übergeht. Die Mittelinseln, die zur Verkehrssicherheit gebaut werden, sind als Grünflächen mit vier Bäumen geplant. Und diese ­Gegend wird sogar noch klimafitter: Denn zwischen Markomannenstraße und Ludwig-Reindl-Gasse werden 28 Bäume gepflanzt. Zudem entstehen auch dort weitere Grünflächen.