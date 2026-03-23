Neben dem Bilderbuchkino erwartet die Besucher:innen eine kreative Lesezeichen-Station sowie ein spannendes Bücher-Gewinnspiel. Den ganzen Tag über werden ausgewählte Werke aus dem Verlag Jungbrunnen vorgelesen – ein buntes Programm, das Lust aufs Lesen macht und die Fantasie anregt.

Mit dabei sind prominente Stimmen der Wiener Kinderfreunde: Geschäftsführerin Alexandra Fischer und Geschäftsführer Daniel Bohmann greifen ebenso zum Buch wie engagierte ehrenamtliche Vorleser:innen – darunter Robert Winklehner, Klaudia Frieben, Manuela Mayr und Josef Zorn.

Warum Vorlesen so wichtig ist

Die Initiative verfolgt ein klares Ziel: Kinder frühzeitig für das Lesen zu begeistern und die Bedeutung des Vorlesens hervorzuheben. Denn gemeinsames Lesen stärkt nicht nur Sprachkompetenz und Bildung, sondern schafft auch wertvolle gemeinsame Momente im Familienalltag.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sind online unter kinderfreunde.at abrufbar.