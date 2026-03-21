Mit seiner traditionellen Osteraktion lädt das TierQuarTier Wien auch 2026 wieder Tierfreunden dazu ein, die Herzenswünsche der Bewohner zu erfüllen. Von Kauartikeln für Hunde über kuschelige Decken für Katzen bis hin zu Kräutern und Versteckmöglichkeiten für Kleintiere: Jede Spende trägt dazu bei, die Tage der Tiere schöner und bunter zu machen.

Wünsche der Tiere: Kleine Geschenke, große Freude

Viele Tiere im TierQuarTier haben traurige Erfahrungen hinter sich. Sie wurden ausgesetzt, verletzt gefunden oder konnten aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Besitzern bleiben. Während sie auf ein neues Zuhause warten, kümmert sich das engagierte Team des Tierheims täglich um ihr Wohlergehen.

„Viele unserer Tiere verbringen die Osterfeiertage im Tierheim, weil sie noch kein eigenes Zuhause gefunden haben. Mit unserer Osteraktion möchten wir ihnen trotzdem eine kleine Freude bereiten“, erklärt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers. Schon ein kleines Geschenk kann den Alltag der Tiere bereichern, Beschäftigung bieten und ihnen Abwechslung schenken.

Die Umsetzung ist einfach: Auf der Website des TierQuarTiers finden Tierfreunde die aktuellen Wunschzettel. Die Geschenke können bequem per Post geschickt oder direkt vor Ort abgegeben werden. Auch Unternehmen unterstützen die Aktion. Im Dehner in Gerasdorf sowie im Fressnapf in Seyring hängen die Wunschzettel der Tiere, sodass Einkäufe direkt vor Ort Freude bereiten können.

Keine Oster-Spontankäufe: Tiere brauchen ein Zuhause

Die Osterzeit bringt oft die Versuchung, Tiere als Überraschung zu verschenken. Besonders Kaninchen werden häufig spontan angeschafft, doch sie benötigen viel Platz, Sozialkontakte und eine artgerechte Haltung. „Eine Anschaffung sollte immer gut überlegt sein und langfristige Verantwortung bedeuten“, mahnt Thomas Benda.

Im TierQuarTier finden regelmäßig Hunde, Katzen und Kleintiere Aufnahme, die gefunden oder behördlich abgenommen wurden. Dank moderner Standards werden alle Tiere medizinisch versorgt, gepflegt und liebevoll betreut, bis sie ein neues Zuhause finden. Chippen und Registrieren ist besonders bei Hunden und Freigängerkatzen wichtig, um verlorene Tiere rasch ihren Besitzern zurückzuführen.

Die Osteraktion soll neben kleinen Freuden auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass viele Tiere noch auf ein liebevolles Zuhause warten. Das schönste Ostergeschenk bleibt somit immer ein eigenes Heim, in dem sie Sicherheit, Wärme und Zuneigung erfahren.

So kann man helfen:

Alle Wunschzettel und Informationen zur Osteraktion 2026: TierQuarTier Osteraktion

Sachspenden per Post an: TierQuarTier Wien, Süßenbrunner Straße 101, 1220 Wien oder während der Öffnungszeiten abgeben.