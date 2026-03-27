Die Wanderungs- und Laichzeit der heimischen Amphibien hat aufgrund des milden Wetters voll eingesetzt. Die Wanderung beginnt meist, sobald die Nächte frostfrei sind (Bodentemperaturen über 5° C) und es idealerweise feucht ist. Daher werden Autofahrer rund um Parkanlagen oder Waldgebiete gebeten, aufzupassen: Die Amphibien sind zu ihren Teichen unterwegs.

Wanderstrecken in den Bezirken

Der Verkehrsclub ÖAMTC bittet um besondere Vorsicht und listet die Hauptverkehrsrouten nach Bezirken auf.

2. Bezirk:

Aspernallee im Prater (Zufahrt zum Lusthaus vom Handelskai).

14. Bezirk:

Amundsenstraße (im Bereich Schottenhof).

Rund um den Dehnepark (Steinböckengasse, Rosentalgasse).

Sofienalpenstraße beim Adalbert-Stifter-Denkmal.

Mauerbachstraße beim Schloss Laudon.

17. Bezirk:

Exelbergstraße beim Schwarzenbergpark.

Neuwaldeger Straße zwischen Exelbergstraße und Schottenhof.

21. Bezirk:

Senderstraße beim Bisamberg.

Nordmanngasse zwischen Dückegasse und Fultonstraße.

An der Schanze zwischen Dückegasse und Fultonstraße.

22. Bezirk:

Kornblumenweg

Die ÖAMTC-Experten appellieren an alle Verkehrsteilnehmenden, die grünen Gefahrenschilder mit dem Frosch zu beachten und die Geschwindigkeit zu reduzieren. Auch können Tierschützer unterwegs sein, um “Quaxi” sicher über die Straße zu bringen. Krötensammler sollten unbedingt eine Warnweste tragen.