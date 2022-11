Neues Musical über Poplegende Falco

Freudige Falke lebt: Die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, arbeiten an einem eigenen Musical über den österreichischen Popstar Falco, das als nächste große VBW-Uraufführung in Wien geplant ist. Die Weltpremiere mit dem Titel „Rock Me Amadeus – das Falco Musical“ soll voraussichtlich noch 2023 stattfinden.

Falco-Hommage

„Das Stück ist eine Hommage an den großen Österreichischen Künstler († 1998), der aus der Popgeschichte nicht mehr wegzudenken ist“, freut sich VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck. „Das Musical soll außerdem zur kulturellen Vielfalt Wiens beitragen und auch ihr Kulturgut hochalten“, ergänzt Struppeck. Es ist allerdings nicht das erste Falco-Musical: Im Jahr 2000 feierten sowohl „F@lco – A Cyber Show“ im Ronacher, als auch „Falco meets Amadeus“ in Berlin ihre Uraufführung. Auch„Falco –Das Musical“ tourt seit Jahren erfolgreich durch die Lande.