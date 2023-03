Mit der NÖ-CARD 350 Ausflugsziele GRATIS entdecken

Erleben, entdecken, genießen: mit der Niederösterreich-CARD können Sie rund 350 großartige Ausflugsziele in und um Niederösterreich GRATIS besuchen! Burgen & Schlösser, Bergbahnen & Schifffahrten, Freibäder, Naturparks, Gärten, Erlebniswelten, Kunst & Kultur… Mit der CARD gibt’s so viel zu entdecken!

Neben den Klassikern wie der Schneebergbahn, den Kittenberger Erlebnisgärten oder dem Schloss Hof können Sie mit der Niederösterreich-CARD auch echte Geheimtipps erkunden, wie zum Beispiel die Nixhöhle, die BIO-Imkerei Stögerer oder die Ruine Kollmitz.

Highlights in der Saison 2023/2024

Spannend und vielfältig wie noch nie: 16 neue Ausflugsziele erweitern das Angebot der CARD.

Echte Highlights und zwar hoch, im wahrsten Sinne des Wortes, sind zum Beispiel die beiden neuen Waldseilgärten. Auch die Kultur kommt bei der CARD nicht zu kurz: bestaunen Sie im mumok – Museum moderner Kunst die größte Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst! Auch Schlösser und Burgen gibt es neu zu entdecken, wie die eindrucksvolle Rosenburg mit der Greifvogelshow und das barocke Schloss Marchegg.

Die lohnt sich, die CARD!

Neben den zahlreichen Erlebnissen lohnt sich die Niederösterreich-CARD in jeder Hinsicht: Machen Sie beispielsweise eine Schifffahrt mit BRANDNER und genießen Sie eine entspannte Auszeit in der Sole Felsen Welt – schon hat sich die CARD rentiert. Zusätzlich sammeln Sie wertvolle Bonuspunkte bei Betrieben der Niederösterreichischen Wirtshauskultur und können sich über weitere Ermäßigungen bei großartigen Kooperationspartnern freuen.

Preise und Verkaufsstellen

Erwachsene: € 65,- bei Neukauf, € 60,- bei Verlängerung

Kinder (6-16 Jahre): € 34,- bei Neukauf, € 31,- bei Verlängerung

Kinder bis 6 Jahre haben in Begleitung eines:r erwachsenen CARD-Inhabers: in freien Eintritt.

Die CARD der Saison 2023/24 ist gültig von 1. April 2023 bis 31. März 2024.

Die Niederösterreich-CARD ist erhältlich:

• in der NÖ-CARD App

• im Online-Shop unter www.niederösterreich-card.at (versandkostenfrei)

• über die CARD-Hotline unter 01/535 05 05

• bei teilnehmenden Trafiken in Niederösterreich und Wien

• bei teilnehmenden Raiffeisenbanken in Niederösterreich

• bei OMV Tankstellen in Niederösterreich und Wien

• bei CARD-Ausflugszielen, die Verkaufsstellen sind