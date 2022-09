„Nordbahnhof III“: Start für 247 Wohnungen

Ein neues Projekt am ehemaligen Nordbahnhof mit 247 geförderten Wohnungen im 2. Bezirk – 127 davon sind SMART-Wohnungen, die sich durch eine besonders günstige Miete auszeichnen! 30 werden an Alleinerziehende vergeben.

Heim für 20.000 Menschen

Aus dem Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs ist eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Wiens geworden! Fest steht: Bis zum Jahr 2026 werden dort 20.000 Menschen ein neues Zuhause finden. Eine unglaubliche Bereicherung für die Leopoldstadt! Jetzt hat dort Bezirksvorsteher Alex Nikolai gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál für die Grundsteinlegung des Projekts am „Nordbahnhof III“ gesorgt: An der Ecke Nordbahnstraße 53/Am Tabor entstehen in den nächsten zwei Jahren 247 geförderte Woh­nungen mit ein bis fünf Zimmern, die zwischen 35 und 135 ­Quadratmeter groß sein werden.

410 Euro im Monat

Es ist ein überaus soziales ­Bauprojekt: Die 127 geplanten SMART-Wohnungen zeichnen sich nämlich durch eine besonders günstige Miete aus – sie beträgt im Monat für eine 55-Quadratmeter-Wohnung mit Balkon leistbare 410 Euro. Über den Verein JUNO werden übrigens 30 dieser Wohnungen an Alleinerziehende ver­geben. „Höhere Lebensqualität muss schließlich für alle Menschen in dieser Stadt erschwinglich bleiben“, meint Gaál.