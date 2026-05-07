Ein besonderes Highlight im neuen ESC-Bereich sind die Wachsfiguren der schwedischen Kultband ABBA. Mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest 1974 schrieb die Band Musikgeschichte und zählt bis heute zu den bekanntesten Acts des Bewerbs.

Auch Österreichs ESC-Legenden dürfen natürlich nicht fehlen: Conchita Wurst sowie Udo Jürgens sind im neuen Themenbereich vertreten und erinnern an zwei der größten heimischen Erfolge beim Song Contest.

Prominente Gäste bei der Eröffnung

Die feierliche Enthüllung des neuen Bereichs lockte zahlreiche bekannte Gesichter aus der ESC-Welt in den Wiener Prater. Unter anderem waren Kaleen, Manuel Ortega, Kim Cooper, Peter Schreiber sowie Julia Steen bei der offiziellen Präsentation mit dabei.

Arabella Kruschinkski, General Managerin von Madame Tussauds Wien, betont die Bedeutung des neuen Bereichs:

„Mit dem neuen Eurovision-Bereich greifen wir das internationale Großereignis in Wien auf und schaffen ein Erlebnis, das Fans und Besucher gleichermaßen begeistert.“

Neues Highlight für Besucher

Der neue ESC-Bereich verbindet die Geschichte des Song Contests mit modernen, interaktiven Elementen und erweitert das Angebot von Madame Tussauds Wien um eine weitere Erlebniswelt. Besucher können dabei in die glamouröse Eurovision-Welt eintauchen und ikonische Momente hautnah erleben.

Tickets für Madame Tussauds Wien sind online erhältlich. Der neue Eurovision-Bereich ist ab sofort im Prater geöffnet.