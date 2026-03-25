Ein leises Pfötchenklopfen, ein vorsichtiger Blick – und ganz viel Herz dahinter: Alani wartet auf ihre Chance.

Ein zartes Seelchen mit viel Potenzial

Die 2017 geborene Mischlingshündin Alani ist ein echtes „Notfellchen“, das man auf den ersten Blick vielleicht übersieht – und gerade deshalb besondere Aufmerksamkeit verdient. Die kleine Hündin, die unter kniehoch bleibt, zeigt sich im Alltag freundlich und lieb, braucht jedoch etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen.

Hat sie diese erste Unsicherheit einmal überwunden, zeigt sich Alani als treue Begleiterin, die ihre Bezugspersonen ins Herz schließt. Wer ihr diese Chance gibt, wird mit einer besonders innigen Bindung belohnt.

Alltagstauglich und gut sozialisiert

Alani bringt bereits einiges an Alltagserfahrung mit: Sie kennt das Brustgeschirr, geht brav an der Leine und ist stubenrein. Auch mit anderen Hunden versteht sich die ruhige Hündin gut, was sie zu einer angenehmen Gefährtin – auch für einen vorhandenen Ersthund – macht.

Ruhiges Zuhause gesucht

Für das schüchterne Mäuschen wird ein verständnisvolles Zuhause gesucht, das ihr Sicherheit und Struktur bietet. Kinder im Haushalt sollten bereits im Teenager-Alter sein, damit Alani die nötige Ruhe bekommt, die sie braucht.

Ideal wäre ein Platz am Stadtrand oder gleich am Land, wo sie fernab von Hektik und Trubel in ihrem eigenen Tempo ankommen kann.

Wer schenkt Alani Vertrauen?

Alani ist keine Draufgängerin – sondern eine leise Seele, die gesehen werden möchte. Menschen mit Geduld, Einfühlungsvermögen und einem großen Herz werden in ihr eine wunderbare Begleiterin finden.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).