Manche Hunde werden mit den Jahren ruhiger – nicht so Bundi. Der charmante Mischlingsrüde, geboren im April 2016, zeigt sich bei Tierschutz Austria als echter Junggebliebener: neugierig, bewegungsfreudig und voller Lebenslust. Dabei bringt er alles mit, was man sich von einem treuen Begleiter wünscht – und noch ein bisschen mehr.

Aktiv, freundlich und bestens erzogen

Bundi ist ein ausgesprochen menschenfreundlicher Vierbeiner, der auch in einem Haushalt mit Jugendlichen gut aufgehoben wäre. Mit anderen Hunden versteht er sich problemlos und zeigt sich im Alltag angenehm unkompliziert. Das Brustgeschirr kennt er bereits, an der Leine geht er brav und auch seine Stubenreinheit stellt kein Thema dar.

Seine zukünftigen Besitzer dürfen sich also auf einen Hund freuen, der sich schnell einlebt und gerne Teil des Alltags wird.

Genuss”mensch” mit kleinen Eigenheiten

So lieb Bundi auch ist – beim Thema Futter versteht er keinen Spaß. Der rüstige Senior ist ein kleiner Feinschmecker und kann durchaus gierig werden, wenn es ums Essen geht. Deshalb sollten Kinder im Haushalt schon etwas älter sein. Wichtig ist außerdem, dass seine Menschen standhaft bleiben: Auch wenn Bundi gerne bettelt, sollte auf sein Gewicht geachtet werden – nicht zuletzt im Hinblick auf seine Gelenke.

Fit im Alter – mit kleinen Einschränkungen

Für sein Alter zeigt sich Bundi erstaunlich agil. Spaziergänge gehören zu seinen absoluten Lieblingsbeschäftigungen, und hier ist er mit Begeisterung dabei. Lediglich seine Sinne lassen langsam nach: Sehen und Hören funktionieren nicht mehr wie früher. Dafür ist seine Nase umso verlässlicher – und führt ihn weiterhin neugierig durch die Welt.

Zuhause im Grünen gesucht

Für Bundi wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land gesucht, wo er seine Spaziergänge in entspannter Umgebung genießen kann. Sollte er in eine Wohnung ziehen, ist ein Lift aufgrund seines Alters unbedingt erforderlich.

Ein treuer Begleiter wartet

Bundi ist der beste Beweis dafür, dass auch ältere Hunde noch voller Energie und Lebensfreude stecken. Wer einem liebevollen, aktiven Senior ein Zuhause schenkt, gewinnt einen loyalen Freund fürs Leben – mit viel Charme und einer großen Portion Herz.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).