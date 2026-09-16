Unser Notfellchen der Woche: Claire sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

CLAIRE

Die dreijährige Claire ist eine sensible Hündin, die Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen. Hat sie einen Menschen erst einmal kennengelernt, zeigt sie ihre verschmuste Seite und genießt liebevolle Streicheleinheiten.

Gemeinsam Sicherheit gewinnen

Beim Spazierengehen ist Claire an der Leine noch etwas unsicher. Mit anderen Hunden versteht sie sich hingegen gut. Ein souveräner Zweithund wäre daher ideal: An ihm könnte sie sich orientieren und Schritt für Schritt mehr Sicherheit gewinnen.

Zuhause auf dem Land gesucht

Alleine bleiben kann Claire derzeit noch nicht. Auch an geschlossene Innenräume muss sie behutsam gewöhnt werden. Gesucht wird deshalb ein ruhiges Zuhause auf dem Land bei einfühlsamen Menschen, die möglichst viel Zeit mit ihr verbringen und ihr geduldig zeigen, wie schön ein geborgenes Hundeleben sein kann.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).