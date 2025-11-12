Bei Tierschutz Austria wartet derzeit eine ganz besondere Katze auf ihr großes Glück: Isabelle, eine im Jänner 2022 geborene Hauskatze (Tiernr. 256730), sucht Menschen, die sie so nehmen, wie sie ist – mit all ihrer Zurückhaltung, ihrem feinen Gespür und ihrem Wunsch nach Freiheit.

Eine Katze mit Charakter

Isabelle ist keine typische Schmusekatze. Fremden gegenüber zeigt sie sich zunächst scheu und vorsichtig. Sie braucht Zeit – und Menschen, die ihr diese Zeit auch geben. Hat sie aber einmal Vertrauen gefasst, zeigt sich ihre verspielte, neugierige Seite. Dann genießt sie die Gesellschaft von Menschen, möchte aber selbst bestimmen, wann und wie viel Nähe sie zulässt.

Eine Freundin zur Seite

Besonders wohl fühlt sich Isabelle, wenn sie eine souveräne Zweitkatze an ihrer Seite hat. Eine erfahrene Katzenfreundin gibt ihr Sicherheit und Orientierung, hilft ihr, sich in neuen Situationen besser zurechtzufinden und Vertrauen zu fassen.

Freigang als Lebensqualität

Für Isabelle wäre ein Zuhause mit Freigang ideal – oder ein Hofplatz, auf dem sie sich frei bewegen und ihren eigenen Rhythmus finden darf. Dort kann sie selbst entscheiden, wann sie die Nähe von Menschen sucht und wann sie lieber auf Streifzug geht.

Geduld wird belohnt

Wer Isabelle aufnimmt, braucht Geduld, Feingefühl und ein großes Herz. Doch die Belohnung ist eine wunderbare Mitbewohnerin, die mit der Zeit ihre Zuneigung auf stille, ehrliche Weise zeigt. Isabelle wünscht sich nichts sehnlicher, als ein Zuhause, in dem ihre Eigenständigkeit geschätzt wird.

Bei Interesse an einer Katze: katzenvergabe@tierschutz-austria.at bzw. 0699 1660 40 52 (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).