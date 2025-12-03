Der herzige Mischlingsrüde Jakobini (Tiernummer 257937) ist ein echter Senior mit Humor – ein „lustiger Hunde-Opi“, wie ihn seine Pfleger:innen liebevoll beschreiben. Geboren im März 2015, zeigt er sich anfangs zwar etwas schüchtern, taut aber schnell auf und entpuppt sich als fröhlicher, menschenfreundlicher Begleiter, der noch viele Herzen erobern möchte.

Schüchtern, aber herzlich – Jakobinis Charakter

Jakobini nähert sich neuen Situationen und fremden Menschen zunächst vorsichtig. Hat er jedoch Vertrauen gefasst, zeigt er sein wahres Wesen: lieb, verspielt, kuschelbedürftig und anhänglich.

Mit anderen Hunden versteht er sich hervorragend, was Spaziergänge in Gesellschaft für ihn besonders angenehm macht – an souveränen Vierbeinern kann er sich gut orientieren.

Auch ruhige Teenager im Haushalt wären für den sanften Opi kein Problem.

Bereit für kleine Abenteuer – mit Geduld und Leine

Der kleine Mischling hat bereits gelernt, ein Brustgeschirr zu tragen, und das Gehen an der Leine klappt immer besser. Zwar stressen ihn fremde Personen auf Spaziergängen noch ein wenig, doch mit Abstand, Ruhe und Wiederholung macht er laufend Fortschritte.

Ganz wichtig: Jakobini ist stubenrein, weiß also genau, wie man sich zu Hause benimmt.

Trotz Arthrose voller Lebensfreude

Jakobini ist nicht mehr der Jüngste und wird wegen Arthrose medikamentös unterstützt. Die Mittel sorgen dafür, dass er sich schmerzfreier bewegen kann – und das tut er mit sichtbar großer Freude. Ob im Auslauf oder beim neugierigen Erkunden neuer Gerüche: Der Hunde-Opa zeigt, wie viel Energie und Lebenslust noch in ihm steckt.

Zuhause gesucht: ruhig, liebevoll und barrierefrei

Für Jakobini wird ein barrierefreies Zuhause gesucht – idealerweise am ruhigen Stadtrand oder im ländlichen Umfeld, wo er in entspannter Atmosphäre ankommen und die Welt in seinem Tempo genießen kann.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).