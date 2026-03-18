American Staffordshire Terrier-Hündin Lilo hofft auf ein liebevolles Zuhause für ihre besondere letzte Lebensphase.

Ein Herz für Menschen – aber lieber ohne Artgenossen

Lilo ist eine beeindruckende Persönlichkeit: Die im Dezember 2018 geborene American Staffordshire Terrier-Hündin zeigt sich als ausgesprochen menschenfreundlich, anhänglich und voller Lebensfreude. Mit ihrer kniehohen Größe bringt sie die perfekte Mischung aus Kraft und Charme mit – und vor allem eines: Begeisterung für Bewegung. Eine echte Sportskanone eben.

Beim Spaziergang zeigt sich Lilo von ihrer besten Seite. Sie geht brav an der Leine, ist stubenrein und kennt bereits einige Grundkommandos. Auch Autofahrten meistert sie gelassen. In ihrem bisherigen Zuhause hat sie zudem bewiesen, dass sie zeitweise gut alleine bleiben kann.

Mit anderen Hunden versteht sich Lilo allerdings nicht – sie möchte ihre Menschen ganz für sich. Daher wird ein Zuhause ohne weitere Tiere gesucht.

Ein besonderer Hund mit besonderen Bedürfnissen

So lebensfroh Lilo auch ist, bringt sie doch ein schweres Schicksal mit sich: Sie leidet an einer fortschreitenden neuronalen Ceroid-Lipofuszinose. Diese Erkrankung schränkt ihre Lebenserwartung leider stark ein.

Gerade deshalb wünschen sich ihre Betreuerinnen und Betreuer für Lilo einen ganz besonderen Platz: ein ruhiges, liebevolles Zuhause ohne Kinder, idealerweise am Stadtrand oder auf dem Land. Wichtig ist zudem ein barrierefreies Umfeld, in dem sich Lilo sicher bewegen kann. Ein Garten wäre schön, ist aber kein Muss.

Ein Zuhause für die Zeit, die zählt

Lilo sucht keine perfekte Welt – sondern Menschen mit großem Herzen, die ihr Geborgenheit, Zuneigung und Stabilität schenken. Menschen, die bereit sind, sie auf ihrem Weg zu begleiten und ihr die Zeit, die ihr bleibt, so schön wie möglich zu machen.

Wer Lilo diese Chance gibt, bekommt eine treue Begleiterin, die jeden gemeinsamen Moment zu etwas Besonderem macht.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).