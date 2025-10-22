Die hübsche Mischlingshündin Lusi ist ein echtes Unikat: zierlich gebaut, doch mit stolzer Ausstrahlung. Geboren im Dezember 2016 und knapp über kniehoch, bringt sie alles mit, was das Herz von Hundeliebhabern höher schlagen lässt – nur das passende Zuhause fehlt ihr noch.

Menschenfreundlich und charmant – mit klaren Vorstellungen

Lusi ist eine menschenbezogene Hundedame, die gerne die Nähe ihrer Bezugspersonen sucht. Auch ruhige Teenager dürfen in ihrem neuen Zuhause leben – bei jüngeren Kindern wäre ihr das Trubel-Level wohl zu hoch. Mit Katzen versteht sich das Hundemäderl laut Vorbesitzer ebenfalls gut.

Vorsicht an der Leine – Kennenlernen lohnt sich

An der Leine zeigt Lusi gerne, dass sie wachsam ist: Sie verbellt Menschen und Hunde, wenn sie ihnen begegnet. Doch mit ein wenig Geduld und einer kurzen Kennenlernphase legt sich das rasch – dann zeigt sie sich von ihrer freundlichen Seite. Mit anderen Hunden im Haushalt kommt sie allerdings nicht gut zurecht – Lusi möchte ihr Reich lieber allein regieren.

Brav, stubenrein und bereit fürs neue Glück

Im Alltag ist Lusi ein echter Schatz: stubenrein, leinenführig und grundgehorsam. Autofahren meistert sie gelassen, und auch das Alleinbleiben war in ihrem früheren Zuhause kein Problem. Ihr früherer Besitzer berichtet, dass sie Futter und Spielzeug gegenüber Menschen verteidigt – im Tierheim zeigt sie dieses Verhalten allerdings nicht.

Ein Zuhause für eine Prinzessin

Für Lusi wird ein Platz gesucht, wo sie Einzelprinzessin sein darf – in ruhigen Stadtteilen oder am Stadtrand, wo sie zur Ruhe kommen und ihr neues Leben genießen kann.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).