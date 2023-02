Notfellchen-Mittwoch: COSMO hofft auf Besitzer

Jeden Mittwoch stellt das WIENER BEZIRKSBLATT das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

COSMO

Der 7-jährige Labrador-Mischling Cosmo kam im Juli 2020 durch eine Partnerorganisation aus Kroatien zu Tierschutz Austria. Cosmo ist unsicher gegenüber neuen Menschen, nach einer Kennenlernphase aber sehr freundlich. Mit anderen Hunden versteht sich der hübsche Hundemann sehr gut und liebt es auch mit ihnen zu spielen. Katzen, Kleintiere und kleine Kinder sollte es in Cosmos neuem Zuhause nicht geben. Comos Paten üben fleißig mit ihm weshalb er schon die Grundkommandos sehr gut beherrscht. Zudem geht er schon brav an der Leine und ist im Tierschutzhaus stubenrein. Der sanfte Riese eignet sich gut als Zweithund und freut sich über ein neues Zuhause am Stadtrand oder Land.

Interessenten können sich telefonisch unter der 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.