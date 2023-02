Notfellchen-Mittwoch: Moby Dick sucht neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das WIENER BEZIRKSBLATT das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

MOBY DICK

Moby Dick ist ein ca. 4 Jahre altes Kaninchen, dass leider an einer wiederkehrenden Kristallbildung in der Harnblase leidet. Das bedeutet, dass man ihm lebenslang 2 Mal täglich ein Paste füttern muss, die aber gut schmeckt und nicht teuer ist. Außerdem sollte regelmäßig zu Hause eine Urinkontrolle gemacht werden, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Moby Dick ist sehr sozial und ein unglaublich liebes Kaninchen, das am liebsten Salat und viel anderes Gemüse frisst. Moby Dick sucht ganz dringend einen guten Platz, bei aufmerksamen Menschen, die schon einen Artgenossen haben mit dem man ihn vergesellschaften kann.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an kleintiervergabe@tierschutz-austria.at melden.