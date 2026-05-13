Die junge Katze Valea wartet derzeit auf Menschen, die ihr ein liebevolles und stabiles Zuhause schenken möchten. Die im Oktober 2024 geborene Hauskatze zeigt sich bei Tierschutz Austria als besonders verschmust und menschenbezogen. Wer ihr begegnet, merkt schnell: Valea liebt Aufmerksamkeit und sucht aktiv die Nähe ihrer Bezugspersonen.

Verschmust und sehr menschenbezogen

Die kastrierte Samtpfote genießt Streicheleinheiten in vollen Zügen und begleitet ihre Menschen gerne durch den Alltag. Dabei präsentiert sie sich als ruhige und anhängliche Begleiterin, die viel Nähe braucht und diese auch dankbar annimmt.

Besonderes Zuhause gesucht

Valea ist allerdings FIV-positiv. Aktuell zeigt sie keine gesundheitlichen Auffälligkeiten, dennoch sind regelmäßige tierärztliche Kontrollen wichtig. Ebenso entscheidend für ihr Wohlbefinden sind eine angepasste Ernährung sowie ein möglichst stressfreies Umfeld.

Mit anderen Katzen versteht sich Valea nicht. Aufgrund ihrer Erkrankung darf sie zudem keinen Kontakt zu negativ getesteten Katzen haben. Deshalb wird für sie ein Zuhause als Einzelkatze in Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon gesucht.

Verantwortungsvoller Platz erwünscht

Gesucht werden Menschen, die sich der besonderen Anforderungen bewusst sind und Valea mit Geduld, Fürsorge und Ruhe begegnen. Wer der verschmusten Katze ein stabiles Zuhause schenkt, bekommt dafür eine treue und sehr liebevolle Gefährtin an seine Seite.

Bei Interesse an einer Katze: katzenvergabe@tierschutz-austria.at bzw. 0699 1660 40 52 (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).