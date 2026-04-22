Nacho, ein im August 2018 geborener Chihuahua-Rüde, mag zwar unter kniehoch sein – charakterlich bringt er jedoch einiges mit. Der kastrierte Rüde zeigt sich anfangs eher unsicher und braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Besonders bei Männern ist eine behutsame Kennenlernphase wichtig. Hat man jedoch erst sein Herz erobert, entpuppt sich Nacho als treuer und lieber Begleiter.

Einzelprinz mit klaren Vorstellungen

Nacho weiß ziemlich genau, was er möchte: ein Zuhause, in dem er im Mittelpunkt stehen darf. Mit anderen Hunden ist er aktuell nicht gut verträglich, weshalb er als Einzelhund vermittelt wird. Laut Vorbesitzer könnte er sich mit Hündinnen verstehen – im Tierheim zeigt er dieses Verhalten allerdings nicht.

Auch Kinder sollten nicht im selben Haushalt leben, da Nacho ein ruhiges Umfeld bevorzugt, in dem auf seine Bedürfnisse Rücksicht genommen wird.

Alltagstauglich mit kleinen Baustellen

Der kleine Rüde bringt bereits einiges an Alltagskompetenz mit:

Er kennt die Grundkommandos, geht brav an der Leine, fährt entspannt im Auto mit und konnte in seinem früheren Zuhause auch alleine bleiben – letzteres sollte jedoch im neuen Heim wieder langsam aufgebaut werden.

Ein Punkt, den seine neuen Besitzer im Blick behalten sollten: Laut Vorbesitzer verteidigt Nacho Futter und Spielzeug gegenüber Menschen. Dieses Verhalten zeigt er aktuell zwar nicht, dennoch ist ein verantwortungsvoller Umgang damit wichtig.

Landleben statt Großstadttrubel

Nacho sucht ein Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land, wo es ruhiger zugeht und er nicht ständig neuen Reizen ausgesetzt ist. Ein entspannter Alltag und geduldige Bezugspersonen sind für ihn der Schlüssel zu einem glücklichen Hundeleben.

Für wen ist Nacho der Richtige?

Nacho passt ideal zu hundeerfahrenen Menschen, die ihm Zeit geben, Vertrauen aufzubauen, und ihm ein stabiles, ruhiges Umfeld bieten können. Wer sich darauf einlässt, bekommt einen loyalen kleinen Gefährten, der mit seiner charmanten Art schnell ans Herz wächst.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).