Nimbus ist ein echter Charakterhund – kraftvoll, aufgeweckt und voller Lebensenergie. Der kniehohe American Staffordshire Terrier-Rüde wurde im Oktober 2021 geboren und wartet seit September 2023 bei Tierschutz Austria auf seine zweite Chance.

Kein leichter Start ins Leben

Was viele nicht sehen: Hinter der stürmischen Fassade steckt ein Hund, der bislang kaum etwas kennenlernen durfte. Nimbus wurde in einem Keller gehalten und schließlich beschlagnahmt. Von der Außenwelt abgeschottet, musste er viele Alltagsreize erst Schritt für Schritt entdecken.

Im Tierheim beginnt er nun, Versäumtes nachzuholen – in seinem Tempo und mit viel Geduld. Brustgeschirr, Leine und Maulkorb kennt er bereits. Mit ausreichend Abstand geht er ruhig an anderen Hunden vorbei. Für ihn sind das große Fortschritte.

Verschmust und neugierig

Trotz seiner Vergangenheit ist Nimbus menschenfreundlich und zeigt sich bei vertrauten Personen besonders anhänglich. Er liebt Streicheleinheiten und genießt jede Form von Zuwendung. Sein Wesen ist neugierig und offen – ein junger Hund, der noch viel lernen möchte.

Gleichzeitig ist er ein Energiebündel, das klare Strukturen und Sicherheit braucht. Menschen, die ihm Halt geben, profitieren von einem treuen Begleiter mit großem Herz.

Ruhiges Zuhause am Land gesucht

Für Nimbus wird ein Zuhause am Land gesucht – reizarm, ruhig und ohne Kinder. Auch andere Tiere sollten nicht im Haushalt leben. Da er bisher isoliert aufgewachsen ist, wären hundeerfahrene Menschen von Vorteil, idealerweise mit Erfahrung mit sensiblen oder reizarm sozialisierten Hunden.

Wichtig ist: Interessentinnen und Interessenten sollten bereit sein, Nimbus über einen längeren Zeitraum kennenzulernen. Das Tierheim setzt auf eine Patenschaft mit anschließender Übernahme sowie begleitende Unterstützung durch die hauseigenen Trainer. So kann der Start in ein neues Leben gut vorbereitet werden.

Chance für einen Neuanfang

Nimbus hat keinen einfachen Lebensweg hinter sich – aber er bringt alles mit, um mit den richtigen Menschen an seiner Seite durchzustarten. Wer Geduld, Herz und Verantwortungsbewusstsein mitbringt, bekommt einen verschmusten, lernwilligen Begleiter, der endlich ankommen möchte.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).