Bei Tierschutz Austria wartet derzeit ein besonders rührendes Notfellchen auf Menschen mit Herz: Mischlingshündin Piri, geboren im Jänner 2020, klein, zart und unter kniehoch – ein echtes Zwergerl, das endlich ankommen möchte.

Ein schüchternes Herz auf vier Pfoten

Piri ist anfangs zurückhaltend und braucht eine kurze Kennenlernphase, um Vertrauen zu fassen. Doch sobald das Eis gebrochen ist, zeigt sie sich als unglaublich liebe und freundliche Begleiterin. Auch Kinder ab Teenager-Alter dürfen sich über ein neues Familienmitglied freuen – jüngere Kinder wären ihr aber zu viel Trubel.

Stress im Tierheim – Ruhe dringend gesucht

Der Tierheimalltag setzt der sensiblen Hündin sehr zu. Stress ist für sie ein großes Thema, weshalb sie bei Hundebegegnungen ebenso gestresst reagiert. Mit belohnungsorientiertem Training kann sich dieses Verhalten vermutlich gut legen, denn Piri ist lernwillig und orientiert sich gern am Menschen.

Da sie im derzeitigen Umfeld kaum zur Ruhe kommt, ist Piri im Tierheim nicht stubenrein – ein Verhalten, das sich in einem entspannten Zuhause sehr wahrscheinlich verbessert.

Brav an der Leine – bereit für neue Wege

Positiv hervorzuheben: Piri kennt das Brustgeschirr und geht brav an der Leine, ohne zu ziehen. Spaziergänge mit ihr sind ruhig, sanft und angenehm – genau wie ihr Wesen, sobald sie sich sicher fühlt.

Wo Piris Zukunft beginnen soll

Für dieses liebe Hundemädchen wird ein ruhiges Zuhause am Land gesucht, ohne andere Tiere, in dem sie zur Ruhe kommen darf und Menschen an ihrer Seite hat, die ihr Zeit, Verständnis und ein bisschen Training schenken. Ein Platz, an dem sie endlich aufatmen kann.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).