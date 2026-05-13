Steigende Lebenshaltungskosten machen sich auch in Österreich immer stärker bemerkbar. Laut einer internen Erhebung von REWE International aus dem ersten Quartal 2026 muss sich rund ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher finanziell einschränken. Gleichzeitig geben Haushalte hierzulande laut Statistik Austria im Schnitt rund zwölf Prozent ihres Budgets für Lebensmittel aus.

Produkte deutlich günstiger

PENNY reagiert darauf mit einer breit angelegten Preisinitiative. Unterschiedliche Produkte werden auf Preisniveaus der vergangenen sieben Jahre zurückgesetzt. Im Durchschnitt sollen die Waren dabei um rund 38 Prozent günstiger sein.

Bereits vor dem Start der Kampagne wurden heuer bei mehr als 300 Artikeln dauerhaft die Preise gesenkt – darunter etwa Bananen, Frankfurter oder Champignons. „Dauerhaft“ bedeutet laut PENNY, dass die Produkte mindestens drei Monate günstiger bleiben als zuvor.

Auch mit speziellen Eröffnungsangeboten und Aktionen im Flugblatt will der Diskonter Kundinnen und Kunden zusätzlich entlasten.

„Preise wie früher“

„Unsere Kund:innen sollen sich darauf verlassen können, dass man bei PENNY wirklich günstig einkaufen kann. Mit ,Preise wie früher‘ drehen wir die Zeit zurück und zeigen, dass wir aktiv gegen die Teuerung arbeiten und eine konkrete Entlastung schaffen“, erklärt Johannes Greller aus der Geschäftsführung von PENNY Österreich.

Fokus auf Eigenmarken und Frische

PENNY setzt dabei weiterhin auf eine Mischung aus Eigenmarken und bekannten Markenartikeln. Rund 45 Prozent des Sortiments bestehen aus Eigenmarken, 55 Prozent aus Markenprodukten.

Besonders hervorheben will das Unternehmen auch sein Frischeangebot: Als einziger Diskonter Österreichs beschäftigt PENNY in mehr als 230 Märkten eigene Fleischhauerinnen und Fleischhauer.

Millionen-Investition in Filialen

Neben günstigeren Preisen investiert PENNY auch in die Modernisierung seiner Standorte. In den kommenden drei Jahren sollen rund 90 Millionen Euro in neue Ladenkonzepte fließen. Geplant sind moderne Filiallayouts und ein verstärkter Fokus auf Frischebereiche wie Fleisch, Obst und Gemüse sowie Brot und Gebäck.