Dass Wien und Kaffeehaus perfekt zusammenpassen, ist längst kein Geheimnis. Nun bekommt die Wiener Kaffeehauskultur aber ein musikalisches Upgrade: Insgesamt 22 ausgewählte Cafés wurden jeweils ein bis zwei Eurovision-Ländern oder Delegationen zugeordnet und verwandeln sich damit in kleine internationale Treffpunkte mitten in der Stadt.

Vom schnellen Espresso bis zur klassischen Melange wird der Kaffeehausbesuch so zur kleinen Europareise – ganz ohne Reisepass.

So funktioniert der Eurofan Café Track

Die Teilnahme ist einfach: Über die App „Walk15“ können Fans den Eurofan Café Track aufrufen und die verschiedenen Standorte besuchen. In jedem teilnehmenden Kaffeehaus wartet ein QR-Code, der gescannt werden kann.

Jeder Scan zählt automatisch für das Gewinnspiel. Besonders praktisch: Bereits nach fünf gesammelten Codes landet man im Lostopf.

Zwei Tickets fürs ESC-Finale gewinnen

Als Hauptpreis winken zwei Tickets für das Finale des Eurovision Song Contest. Damit wird aus dem gemütlichen Stadtspaziergang schnell eine echte Fan-Experience.

Wer also gerne durch Wien spaziert, neue Kaffeehäuser entdeckt und dabei ein wenig ESC-Stimmung aufsaugen möchte, hat aktuell die perfekte Gelegenheit dazu.

Wien einmal anders entdecken

Der Eurofan Café Track läuft derzeit und bietet eine neue Möglichkeit, die Stadt kennenzulernen. Die Route führt durch 22 sorgfältig ausgewählte Kaffeehäuser und verbindet Wiener Tradition mit internationalem Popkultur-Flair.

Damit zeigt Wien einmal mehr, wie Kultur in der Stadt nicht nur stattfindet, sondern aktiv erlebt werden kann.

Alle teilnehmenden Locations und die Übersicht zum Eurofan Café Track sind online abrufbar.