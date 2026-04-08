Manchmal sind es genau jene Tiere, die besonders viel Energie und Charakter mitbringen, die am dringendsten ein passendes Zuhause suchen. So auch Katze Zizi – ein quirliges Notfellchen, das mit ihrer neugierigen und liebevollen Art schnell die Herzen erobert.

Eine kleine Abenteurerin mit großem Bewegungsdrang

Geboren im August 2025, steckt Zizi noch voller jugendlicher Energie. Die hübsche Hauskatze ist stets auf Entdeckungstour, liebt es zu klettern und überrascht ihre Bezugspersonen gerne mit sportlichen Einlagen. Ein Sprung vom Regal direkt auf die Schultern? Für Zizi kein Problem – und vermutlich auch Teil ihres ganz eigenen Unterhaltungsprogramms.

Doch hinter ihrer verspielten Art steckt auch ein Bedürfnis nach Beschäftigung: Zizi möchte gefordert werden, sowohl körperlich als auch geistig. Wer sich für sie entscheidet, sollte also Freude daran haben, sich aktiv mit seiner Katze zu beschäftigen.

Einzelprinzessin mit klaren Vorstellungen

So charmant Zizi auch ist – mit Artgenossen möchte sie ihr Zuhause nicht teilen. Aufgrund ihres Verhaltens gegenüber anderen Katzen wird sie ausschließlich als Einzelkatze vermittelt. Dafür schenkt sie ihren Menschen ihre volle Aufmerksamkeit und Zuneigung.

Gesucht: Viel Platz und sichere Freiräume

Damit Zizi ihr Temperament voll ausleben kann, braucht sie ausreichend Raum. Ideal wäre ein Haus mit gesichertem Garten, in dem sie sich austoben kann. Alternativ kommt auch eine große Wohnung mit gesichertem Balkon infrage – Hauptsache, sie hat Platz zum Klettern, Springen und Beobachten.

Ein Herz auf vier Pfoten

Zizi ist nicht nur energiegeladen, sondern auch ausgesprochen liebenswert. Wer ihr die nötige Aufmerksamkeit, Zeit und ein passendes Umfeld bietet, bekommt eine treue und unterhaltsame Gefährtin fürs Leben.

Bei Interesse an einer Katze: katzenvergabe@tierschutz-austria.at bzw. 0699 1660 40 52 (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).